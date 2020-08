Tom Hagens forsvarer anmelder politiet

Tom Hagens forsvarer Svein Holden sier til NRK at han har bedt Spesialenheten om å etterforske politiet.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden sier at han har bedt Spesialenheten for politisaker om å etterforske politiet. Her Hagen-familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog som politiet tror er åstedet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

Holden mener at Hagen er forhåndsdømt, og at taushetsbelagte opplysninger er kommet ut gjennom lekkasjer fra politiet, melder NRK.

– Derfor har vi anmeldt politiet for brudd på taushetsplikten, sier advokaten.

Han peker på at slike lekkasjer er svært belastende for hans klient og klientens familie.

Spesialenheten for politisaker bekrefter at de har mottatt anmeldelsen, og at de foretar undersøkelser for å vurdere om de skal gå videre.

Tidligere denne uka opplyste politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt at de forlenger beslaget av Hagens bolig i ytterligere tre måneder for å utføre sentrale etterforskningsskritt.

Holden har tidligere argumentert for at politiets ransaking av boligen er ulovlig, og han har varslet at han derfor bedt politiet om å oversende beslutningen om beslag til rettslig prøving i Nedre Romerike tingrett.

Tom Hagen ble 28. april i år pågrepet og siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig i oktober i 2018. Han ble senere løslatt – og nekter for å ha noe med saken å gjøre.