Feiloperert av omstridt lege: Krever erstatning av Sørlandet sykehus

Mannen ble operert ved Flekkefjord sykehus i 2016. Foto: Kjartan Bjelland

Sørlandet sykehus dras for retten med krav om oppreisning etter at kreftceller ble spredt under en operasjon. Fylkesmannen har slått fast at operasjonen ikke skulle vært utført. Kirurg var den omstridte legen som nå blir gransket.