Kraftig nedgang for Nordea – bedre for Nordea Norge

Konsernsjef Casper von Koskull i Nordea viser i en pressemelding til fortsatt utlånsvekst, men med marginer under press og utfordrende forhold for selskapets børsaktiviteter.

– Når det er sagt, så er ikke resultatet tilfredsstillende, og flere tiltak må settes i verk for å styrke det økonomiske resultatet. Jeg er overbevist om at investeringene vi har gjort i infrastrukturen for regelverk og systemer, kombinert med engasjerte og dyktige medarbeidere, vil sikre en sterk utvikling for banken fremover, sier han.

Mulige bøter

For Nordea som konsern falt renteinntektene med 4 prosent til snaue 1,1 milliarder euro. Driftsinntektene falt 17 prosent til 2,1 millioner euro, mens driftsresultatet endte med en nedgang på hele 34 prosent til 900 millioner euro.

Finanskonsernet avventer nå hva flere lands myndigheter, blant annet USA, kommer fram til i etterforskningen av mulig hvitvasking, melder Ritzau. I første omgang har Nordea satt av om lag 920 millioner kroner til eventuelle bøter.

Von Koskull opplyser videre at arbeidet med å finne hans etterfølger er i full gang. Selv går han som varslet av med pensjon innen utgangen av 2020.

Bedre i Norge

Nordea Norge gjør det imidlertid bedre, ikke minst på grunn av oppkjøpet av Gjensidige Bank.

– Trenden med god vekst i antall kunder og i utlån fortsetter inn i andre kvartal i år. Det er gledelig å se at vi kan ta markedsandeler og øke utlånene til tross for tøff konkurranse i bankmarkedet, sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge.

Han forteller at Nordea Norge har fått 9.000 nye privatkunder i løpet av andre kvartal. Tar man med oppkjøpet av Gjensidige Bank, har boliglånsvolumet økt med 55 prosent, og er 21 prosent større enn på samme tid i fjor.

God periode i norsk økonomi

For bedriftskunder har utlånene økt med 11,7 prosent, en vekst som har kommet gjennom både eksisterende og nye kunder. Økningen fra april til juni i fjor er på 5,2 prosent. Totalt fikk Nordea Norge 1.700 nye bedriftskunder i siste kvartal.

– Vi er inne i en god periode i norsk økonomi. Spesielt er utviklingen sterk innen sektorer som boligutvikling, transport, sjømat og tjenesteyting. Vi tror på en aktiv periode fremover, sier Storset, som peker på at den gode utviklingen i norsk økonomi begrenser avsetninger til tap på utlån. I andre kvartal 2019 er det tatt tapsavsetninger på 40 millioner kroner.