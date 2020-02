Direkte fra Stortingets spørretime

Audun Lysbakken (SV) kritiserer regjeringen for at Norge risikerer at for store petroleumsinvesteringer står i veien for grønne investeringer som gir næringslivet muligheter til omstilling.

SV-lederen tar fatt i diskusjonen om hvor iskantsonen skal gå. Han mener å se tegn på at Norge i praksis har tenkt å vedde bort klimamålet.

Er det aktuelt å se bort fra krystallklare miljøanbefalinger om iskantsonen?

Erna Solberg svarer at regjeringen kommer tilbake med sin konklusjon og sine anbefalinger.

Hun vil ikke gå inn i enkeltdeler av saken nå. Det kommer en forvaltningsplan til Stortinget, minner hun om.

- Vi er opptatt av biomangfoldet som er der. Det ligger også i dagens definisjon av iskanten. Derfor det ligger 50 kilometer ut fra iskanten, fordi der er det et særlig godt og rikt miljø, sier statsministeren.