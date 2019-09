DNB og Vipps melder om betalingsproblemer

DNB skriver på sine Facebook-sider at noen kunder opplever problemer med betaling.

– Det jobbes på spreng med løse feilen. Beklager til dere som er berørt, skriver DNB.

Også Vipps har problemer med sine tjenester.

– Det er i hovedsak kundene hos DNB som er påvirket av problemene, sier kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes til E24.

Vipps skriver på sine Facebook-sider at det er noen brukere som opplever problemer med å vippse fra konto.

«Prøv da å benytte kort som betalingskilde i stedet, så skal det fungere som normalt. Den du vippser til har da pengene inne på sin konto tre virkedager senere», skriver betalingstjenesten.

Vipps skriver at de jobber med å få løst problemene så fort som mulig og er lei seg for at det skaper problemer.

DNB skrev først at problemet gjaldt flere banker, men har senere fjernet denne opplysningen fra Facebook-inlegget.

– Vi fikk beskjed om at dette gjaldt flere men har dessverre ikke mer detaljert info. Vi redigerer posten nå for å unngå uklarhet rundt dette, sier informasjonsdirektør Even Westerveld til E24.