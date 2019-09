Dette skjedde i natt

Demokrater fordømmer

Demokrater fordømmer USAs president Donald Trumps angrep på varsleren og hans eller hennes kilder i Det hvite hus.

Kongressdemokratene Elliot Engel, Adam Schiff og Elijah Cummings mener Trumps forsøk på å stanse potensielle vitner kan være ulovlig. Trump sa torsdag at han ønsket å identifisere varsleren og kildene til vedkommende.

Væpnet ransforsøk i Bodø

En maskert person med en pistol forsøkte torsdag kveld å begå et ran av en Joker-butikk i Bodø, men uten å få med seg noe.

En person tildekket med hette og maske skal ha truet betjeningen med en pistol. Ingen personer har kommet til skade.

Iran skal ha brutt atomavtalen

Iran har begynt å bruke avanserte sentrifuger for anriking av uran, noe som er et brudd på den vaklende atomavtalen fra 2015, ifølge en lekket IAEA-rapport.

De avanserte sentrifugene ved anrikingsfabrikken Natanz akkumulerer, eller er tilrettelagt for å akkumulere, anriket uran, heter det i rapporten som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til.

Tog måtte evakueres

Politiet evakuerte sent torsdag kveld et tog etter funn av en mulig håndgranat på et persontog på Østfoldbanen ved Nordstrand i Oslo.

Bombeeksperter undersøkte granaten og konkluderte med at den var ufarlig.

Restriksjoner opphevet

De siste restriksjonene mot Hydros Alunorte-anlegg ble torsdag opphevet av en føderal domstol i Brasil.

– Alunorte kan dermed gjenoppta installasjons- og oppstartsaktivitetene ved deponiet og den 19 måneders lange embargoen som har begrenset aktivitetene ved anlegget er over, skriver selskapet i en børsmelding.