Frp fortviler over tapte bompenge-velgere

Bompengeopprøret som sprer seg over landet lå tungt over Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen lørdag. Partiet er blant dem som mister flest velgere til bompengelistene rundt omkring i landet.

Det er tungt å svelge for et parti som alltid har profilert seg som landets mest hardnakkede bompengemotstandere.

En ny sjokkmåling i Bergen fredag viste at bompengelisten der nå er byens nest største parti.

Samferdselsminister Jon Georg Dahle sier han forstår fortvilelsen til de lokale Frp-politikerne.

– Våre folk har kjempet med nebb og klør mot bompenger i veldig mange år. At de er frustrert over at velgerne går andre plasser, det skjønner jeg godt, sier Dale til NTB.

Slutt på nullvekst

Partiet samlet seg lørdag om en rekke forslag knyttet til bompenger.

Blant annet at bilistene ikke lenger skal finansiere andre trafikanters transport-hverdag i byområdene. Noen steder går 80 prosent av bompengeinntektene til andre formål enn vei. Partiet vil også skrote dagens mål om nullvekst i biltrafikken i byområdene og erstatte det med et rent utslippsmål.

Det mener de den sterke økningen i salg av elbiler og den teknologiske utviklingen i bilindustrien i stor grad selv vil ordne.

Partiet vil også ha en gjennomgang og justering av dagens byvekstavtaler og vedtatte bompakker for å sikre at de rimeligste løsningene blir valgt.

Fylkesveier skal bli riksveier

Varaordfører i Sandnes kommune, Pål Morten Borgli, som har ført forslaget i pennen, mener lokale politikere mange steder helt har mistet magemål når det gjelder kostnader.

– I vårt fylke har vi to skremmende eksempler: Det er vedtatt å bygge en sykkelsti mellom Sandnes og Stavanger som skal koste 1,5 milliarder kroner. I tillegg har man valgt å bygge en ny uforståelig luksuriøs busstrasé til flere milliarder kroner på en strekning hvor toget allerede går og løser problemet. Det er helt crazy, sier Borgli til NTB.

Til tross for at Frp lokalt har stemt nei til avtalene mister de velgere til bompengelisten.

– Det er fordi vi sitter i regjering og må gjennomføre det de vedtar lokalt. Det er det som er den vanskelige øvelsen for partiet nå, er Borglis analyse.

Frykter «franske tilstander»

Dale sier han og partiet kommer til å jobbe hardt framover for å få bompengemotstanderne til å vende tilbake til Frp.

– Vi må også synliggjøre at ingen vet hva disse bompengelistene står for utover å være mot bompenger. Noen steder er de jo for eiendomsskatt, men det er jo de samme menneskene som da vil måtte betale disse pengene isteden, sier han.

Flere delegater, anført av nestor Carl I. Hagen, oppfordret Dale til å overtale regjeringen til å bruke 100 milliarder kroner fra oljefondet for å bli kvitt alle landets bomstasjoner.

– Vi må si til de andre partiene: Nå er det et opprør i Norge. Se på de gule vestene i Frankrike. Det opprøret vokser her også, vi risikerer å miste et stabilt samfunnssystem, sa Hagen.

Dale sier i en kommentar at han ikke vil avvise noen forslag som reduserer bompengene.

Partileder Siv Jensen varslet fredag at regjeringen i revidert budsjett vil bruke 200 millioner kroner på å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld. Hvilke bomstasjoner som blir bygget ned, vil først bli kjent når revidert budsjett legges fram, sier Dale.