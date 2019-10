Svensken skulle kjøre Hardangervidda på sommerdekk. Turen endte her.

Det var onsdag morgen klokken 08.34 at nødetatene ble varslet om en trafikkulykke på riksvei 7 ved Dyranut i Eidfjord. Den svenskregistrerte bilen var på vei over Hardangervidda på sommerdekk da det gikk galt, og bilen havnet utfor veien.

Alle nødetatene rykket ut. Da de kom frem, oppdaget de at bilen ikke var skodd for de vinterlige forholdene.

Politiet

– Det viser seg at bilen var kjørt med sommerdekk til tross for is- og snødekke på veien. På grunn av dette oppretter politiet en straffesak på hendelsen. Førerkortet ble beslaglagt av politimannskaper på stedet, skriver operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Ingen skadet

Ifølge politiet skal ingen av de fem personene som satt i bilen ha blitt skadet i utforkjøringen. Men bilen var ikke kjørbar etter ulykken, og måtte fjernes av bilberger.

– Å kjøre på sommerdekk på vinterføre er ikke greit, det er påbudt å sko seg etter forholdene, sier Halleraker til Bergens Tidende.

Det er snøføre på stedet, og utforkjøringen førte til at det ble litt redusert fremkommelighet på riksvei 7 ved Dyranut.

Politiet

– Farlig

– Bilen var på vei fra Voss og var midt på Hardangervidda da det galt. Bilen skulle videre østover, forteller operasjonslederen i politiet.

– Hva tenker du om å kjøre over Hardangervidda på sommerdekk under slike forhold?

– Det er farlig og får konsekvenser, noe dette uhellet viser. Det ble både krasj og førerkortbeslag. Dette utgjør en fare både for dem som er i bilen, og for annen trafikk på veien, sier Halleraker.