SV ber regjeringen droppe pensjonskutt for uføre

Skjermingstillegget kompenserer uføre som ikke kan øke sin alderspensjon ved å stå lenger i arbeid, slik yrkesaktive kan. Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli (H) varslet tidligere denne måneden at hun vil fjerne tillegget.

SV-leder Audun Lysbakken sier til Dagbladet at de kommer til å legge fram et representantforslag under trontaledebatten torsdag der de ber regjeringen opprettholde uføres skjerming mot levealdersjustering.

Forslaget som er sendt på høring, retter seg mot uføre født i 1954 eller senere.

– Å fjerne skjermingstillegget slår beina under selve grunnlaget for vårt velferdssamfunn, nemlig at vi har trygge ordninger som særskilt ivaretar de som er syke og eldre, sier Lysbakken til avisen.

Spørsmålet er hvordan KrF stiller seg til SVs forslag, som etter planen skal stemmes over på fredag.

Dagbladet skrev nylig om en debatt i stortingssalen for åtte år siden der KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad argumenterte sterkt for å skjerme uføre alderspensjonister fra levealdersjusteringene. Han står for uttalelsene den dag i dag. Han understreker at forslaget om å fjerne tillegget ikke er avgjort.

– Dette er et forslag som ikke regjeringen har tatt stilling til. Det er et forslag som er sendt på høring. Når saken skal behandles i regjering, så vil jeg være tydelig på hvor KrF står, sier Ropstad til Dagbladet.