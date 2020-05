19-åring siktet for å ha planlagt å knivstikke tilfeldige mennesker på Fløyen i Bergen

En 19 år gammel kvinne ble tirsdag varetektsfengslet, siktet for å ha planlagt å skade tilfeldige mennesker på Fløyen i Bergen.

En 19 år gammel kvinne er varetektsfengslet etter at hun ifølge politiet truet med å knivstikke tilfeldige mennesker på fjelltoppen Fløyen i Bergen. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Den unge kvinnen ble mandag ettermiddag pågrepet av politiet i Bergen sentrum. Pågripelsen skjedde etter at politifolk hadde observert henne utenfor politihuset i rundt 45 minutter, og de så noe som så ut som en knivslire som var festet til buksen hennes.

Da hun ble tatt med inn til avhør, fortalte hun ifølge politiet at hun planla å bruke kniven til å skade tilfeldige mennesker på fjelltoppen Fløyen, som er et av Bergens mest populære turistmål.

– Det var da politiet kom i kontakt med henne at disse utsagnene ble fremsatt, sier politiadvokat Dyveke Gjermundrød i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Slapp ut fra fengsel for tre uker siden

Tirsdag ble kvinnen varetektsfengslet i fire uker i Bergen tingrett

I fengslingskjennelsen står det at retten mener kvinnens uttalelser må anses som trusler selv om de først ble fremsatt under avhør etter flere spørsmål fra politiet om hvorfor hun hadde kniv med seg og oppfølgingsspørsmål knyttet til dette.

Kvinnen er straffedømt tre ganger de siste to årene for bæring av kniv og for flere tilfeller av trusler og vold mot offentlige tjenestemenn. Hun ble sist løslatt fra fengsel 27. april i år etter å ha vært dømt til fengsel i ett år og to måneder for alvorlige trusler. Også da ble hun dømt for å true med å knivstikke mennesker på Fløyen.

I denne dommen står det at kvinnen hadde sag i avhør at hun hadde «planlagt å stjele en kniv, for så å gå til Fløyen og drepe noen der», skriver Bergens Tidende. I dommen beskrives kvinnen som aggressiv og sint på samfunnet, og at hun har planer om å drepe noen ved nærmeste mulighet.

Anker

I fengslingskjennelsen fra tirsdag denne uken skriver retten at det er «skjellig grunn til å mistenke siktede for alvorlige trusler, og det at hun bar kniv i knivslire festet i buksen da hun ble pågrepet, taler for at truslene er reelle.».

– Siktede synes ikke å ha tatt lærdom av de tidligere straffereaksjonene. På denne bakgrunn finner retten at det foreligger kvalifisert gjentakelsesfare, skriver retten.

Kvinnens forsvarer sier at hun anker fengslingen

– Hun har ikke gjort aktiv planlegging som viser at hun hadde tenkt å sette dette ut i livet, sier advokat Ellen Eikeseth Mjøs til Bergens Tidende.