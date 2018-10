Hareide fikk støtte i både Buskerud og Hedmark

Saken vil bli oppdatert

Knut Arild Hareide fikk overraskende stor støtte for sitt syn i Buskerud. Både han og mange andre spådde et blått flertall. Men det ble rødt. Bortimot seksti prosent av delegatene på fylkesårsmøtet stemte for at KrF bør søke å danne regjering med Ap og Sp. Det betyr at partileder Hareide opplever politisk medvind etter det store nederlaget i KrFs største fylkesparti, Rogaland, på lørdag.

En rekke svært engasjerte talere røpet stor splittelse i synet på hvem KrF burde samarbeide med på møtet i Buskerud KrF. Noen takket partileder Knut Arild Hareide for «endelig» å ha tatt til orde for samarbeid til venstre, andre var sjokkert over hans plutselige Ap-frieri.

– Kjell Ingolf Ropstad har gitt oss en god grunn til å bli der vi er, sa Svein Oddvar Pedersen fra Nedre Eiker. Han trakk frem to viktige årsaker til at han, som har vært pastor i pinsebevegelsen i 25 år, ønsket samarbeid til høyre. Den ene var motstanden mot ny ekteskapslov. Den andre var synet på Israel.

– Det er ikke bare et land i verden. Det er et land vi som kristenfolk må løfte frem, sa han.

Ønske om rød-regjering i Hallingdal

Ola Bjørnebråten fra Gol tok til orde for å gå i motsatt retning. Han trakk frem landbrukspolitikken og distriktspolitikken da han argumenterte for sitt syn. Han mente det ikke ville vært igjen mange gårder igjen i Hallingdal om Høyre og Frp hadde fått gjennom sin politikk uendret.

Han trakk også frem at Regjeringen har gitt store skattelettelser til de rikeste, samtidig som barnefattigdommen har økt.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Tidligere bistandsminister Reidun Brusletten takket Bjørneflåten for kort og poengtert tale og tok også til orde for å bytte kurs.

– Vår konklusjon er at vi kan ikke fortsette med Erna Solberg i regjering sammen med Frp, sa hun og påpekte at det samarbeidet dreide seg om å «dempe skadene».

– Er det det vi skal drive med, spurte hun.

Blåere toner fra Drammen

– Grunnfjellet i KrF har alltid vært borgerlig eller ikke-sosialistisk, sa Kari Spæren fra Drammen, som på møtet representerte KrF-Kvinner.

Hun ga tydelig beskjed om at hun enten ønsket at partiet skulle gå inn i en ikke-sosialistisk regjering eller fortsette som støtteparti til den borgerlige regjeringen.

Også fylkesleder Hege Irene Fossum ønsket samarbeid til høyre. Hun advarte mot Aps syn på alt fra KRLE-faget til skolegudstjenester og kristne skoler.

– Aps likhetstankegang er en hemsko for samfunnsutviklingen, sa hun.

Ragnhild Moslet Egeberg fra Lier ønsket samarbeid med Ap og Sp. Hun skrøt av Knut Arild Hareides september-tale og fortalte at lokallaget hadde fått en medlemsvekst på tolv prosent «med ny glød og ny giv» etter den.

– Vi har hatt et godt verdifellesskap med Høyre, men kan like gjerne hente støtte på motsatt side, sa hun og fortalte at hun tidligere har vurdert å melde seg ut av KrF på grunn av frustrasjon over tingenes tilstand.

Fikk støtte i Hedmark

I tillegg til Buskerud hadde Hedmark og Finnmark fylkesårsmøter mandag. KrF i Hedmark sender seks delegater til landsmøtet. To støtter at KrF skal gå inn i Solberg-regjeringen og fire støtter at KrF kan gå inn i en regjering leder av Jonas Gahr Støre. Dette gjenspeilet også stemningen på årsmøtet: 23 personer stemte for regjeringssamarbeid med Ap og Sp, 14 for samarbeid mot Høyre og FrP, og tre stemte blankt.