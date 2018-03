To utenlandske menn omkom i togpåkjørsel i Oslo

– De to avdøde er henholdsvis i midten av 20-årene og i 30-årene, sier spesialetterforsker Rune Skjold i Oslo politidistrikt til NTB.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokka 23.10 fredag.

– Meldingen gikk ut på at to personer var påkjørt av toget ved Alna stasjon. Nødetatene rykket ut til stedet, og to menn fikk behandling. Etter kort tid ble de bekreftet døde av helsepersonell, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Politiet avhørte vitner på stedet og ansatte på toget. Ulykken skjedde ikke på selve stasjonen, men langs skinnene ved sørenden av terminalområdet. Det ble forgjeves gjort et varsel om at de måtte ut av sporet.

– De var tre personer sammen. To av dem ble påkjørt av toget, mens tredjemann trolig befant seg utenfor skinnegangen da toget kom. Vi har fortsatt ikke svar på hvorfor de befant seg der, sier Pedersen.

Den tredje personen, som også er en utenlandsk borger, slapp uskadd fra hendelsen. Vedkommende er blitt avhørt, men politiet vil foreløpig ikke si noe om hva som har kommet fram i avhøret.

Rundt klokka 2.15 natt til lørdag opplyste politiet at de var ferdige med sitt arbeid på stedet.