Omstridt bok om Trump klar på norsk

Boken har fått tittelen «Ild og vrede» på norsk og gis ut av Kagge forlag. Hele sju norske oversettere har jobbet med å oversette boken som ble gitt ut på engelsk 5. januar i år.

– Interessen for «Ild og vrede» er enorm, og det var derfor viktig for oss å kunne gi boken ut på norsk så fort det lot seg gjøre. Oversetterkollektivet har lagt ned en fantastisk innsats, under ledelse av Kaja Rindal Bakkejord, og vi er stolte av å kunne presentere denne oppsiktsvekkende, underholdende og rystende boka for norske lesere, sier Kagges sjefredaktør Tuva Ørbeck Sørheim i en pressemelding.

Førsteopplaget til den norske utgaven er på 12.000 eksemplarer. Ifølge CNN solgte den engelske utgaven av boken 1,7 millioner eksemplarer i løpet av de første tre ukene boken var i salg.

I boken hevder forfatter Michael Wolff blant annet at folk i Donald Trumps valgkampteam var sjokkert da han vant valget. Trump selv skal først ha reagert med forvirring og vantro, for så å bli overbevist om at han fortjente å bli USAs president.

Trump blir også beskrevet som en ustabil person som er uskikket til å være president.

Presidenten selv mener boken er full av løgn, og prøvde gjennom sine advokater å stoppe boken da den ble utgitt.