Høyre vil ikke ha økt avgift på fossile biler

Heller ikke et utvannet kompromissforslag fikk tilslutning. Dette forslaget tok til orde for å «vurdere å øke engangsavgiften på fossilbiler, under forutsetning av styrket satsing på infrastruktur for nullutslippsbiler i distriktene».

Etter en frisk debatt fikk flere distriktsfylkeslag med seg landsmøtet på å stryke hele punktet.

Med flere elbiler og andre biler som forurenser mindre, har statens inntekter stupt. I tillegg til miljøhensyn var det noe av bakteppet for forslaget om å øke engangsavgiften.

Sterk motstand

Men forslaget møtte kraftig motstand.

– Økt engangsavgift på fossilbiler er et dårlig forslag. Det vil gå ut over helt vanlige folk, næringslivet og folk som bor der det er langt mellom ladestasjonene, sa stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth fra Sør-Trøndelag, til applaus og jubelrop fra salen.

– Økt engangsavgift vil også føre til at folk heller fortsette å kjøre en gammel, forurensende bil fremfor å kjøpe en ny, tryggere og mer miljøvennlig bil.

Tapte inntekter

Stortingsrepresentant Lene Camilla Westgaard-Halle fra Buskerud forsvarte forslaget.

– Fossilbillettelsene har redusert inntektene våre dramatisk, sa hun, og siterte fra Høyres program: Høyre vil innrette avgiftene slik at det lønner seg å velge miljøvennlige kjøretøyer, og at avgiftene økes gradvis på fossile kjøretøyer.

Fremskrittspartiet advarte før landsmøtet Høyre mot å gå inn for økt engangsavgift.

Engangsavgiften er en særavgift til statskassen som betales ved førstegangsregistrering i det sentrale motorvognregisteret. Den pålegges alle biler, med unntak av elbiler, lastebiler og busser med lengde over 6 meter og med mer enn 17 seteplasser. Avgiften bestemmes ut fra vekt, motoreffekt, CO2-og NOX-utslipp.