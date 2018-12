NSB-renholdere får beholde jobben med Go-Ahead

Det framgår av vinnerbudet til Go-Ahead at NSB Trafikkservice skal ta seg av renholdet når det britiske selskapet overtar driften av Sørlandsbanen i 2020. I NSBs anbud var derimot et annet selskap ført opp som leverandør av renholdstjenester, angivelig fordi lønnskostnadene er lavere, skriver Klassekampen.

– Vi valgte å konkurranseutsette renhold, og denne gangen landet vi på en annen leverandør enn NSB Trafikkservice, sier konserndirektør Arne Fosen i NSB Persontog. NSB vil ikke si hvilken leverandør de valgte framfor eget datterselskap.

Tillitsvalgt Wenche Bye i NSB Trafikkservice er overrasket og skuffet over at NSB ikke valgte dem. Hun er glad de som vant, ønsker dem med videre, men det kom ikke helt uten en pris. For å vinne Go-Aheads gunst, er pensjoner og nattillegg for de ansatte kuttet, ifølge Bye så mye at noen taper inntil 70.000 kroner i året.