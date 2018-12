200.000 kroner samlet inn til pelsdyrbønder etter søksmål

Kronerullingen skal gå til pelsdyroppdrettere som har gått til søksmål mot staten etter regjeringens vedtak om å forby pelsdyroppdrett, skriver Nationen. Pengene skal gå til å dekke oppdretternes sakskostnader.

587 personer har gitt til sammen 193.000 kroner siden 12. desember. Blant giverne er stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) og tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise, skriver avisen.

Regjeringen tar sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter fram til årsskiftet 2024/2025. Det ble klart etter at Venstre i januar i år fikk gjennomslag for et forbud mot pelsdyrhold i Jeløya-plattformen. Bare ett år før, i januar 2017, vedtok Stortinget å verne og utvikle pelsdyrnæringen da det ble flertall for bærekraftig utvikling fremfor styrt avvikling.