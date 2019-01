Mer uro i KrF – nestleder i ungdomspartiet trekker seg

KrFUs første nestleder Nikolai Skogan fra Troms slutter i ungdomspartiet. Årsaken er at partiet nå går inn i Solberg-regjeringen.

– Etter sist landsstyre i KrF der et flertall velger å gå inn i en Høyre-Frp-dominert regjering, har jeg ikke noe annet valg enn å gå ut, skriver han på Facebook.

Det var Vårt Land som først omtalte saken.

– Jeg klarer ikke å stå inne for det partiet mitt har gått med på. Sist valgkamp reiste jeg i hele Troms fylke og kunne love at mitt parti ikke ville gå inn i regjering med Frp. Det løftet brytes nå, og jeg kan ikke være med videre, skriver ungdomspolitikeren.

Med knapt flertall besluttet KrF på sitt ekstraordinære landsmøte før jul å søke samarbeid med dagens regjering. Beslutningen om å gå inn i Solberg-regjeringen ble tatt av KrFs landsstyre sist torsdag.

Får støtte

Flere røde KrF-ere har uttalt seg i kommentarfeltet under Skogans innlegg.

– Takk for jobben du har gjort! Jeg er ganske sikker på at du og jeg kommer til å møtes i samme parti en gang der framme! skriver stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold.

Sentralstyremedlem Hilde Ekeberg skriver at hun er veldig lei seg for at Skogan forlater partiet.

– Du er tøff, klok og dyktig. Du trengs om verden skal gå i rett retning, og så får det være et annet sted enn akkurat i KrF akkurat nå.

– Nå mister jeg et stort forbilde og en god venn. Det er veldig trist. Men jeg forstår deg så fryktelig godt, skriver Simen Bondevik, barnebarn av tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik.

Vil ikke ha Ropstad

Før landsmøtet i april må KrF finne seg ny partileder. Det har vært antatt at nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som sto i front for KrFs blå leir, ligger best an til å bli ny leder.

Men fylkesleder Ingelin Noresjø i Nordland vil heller ha Hans Olav Syversen som ny leder, fordi han er mer samlende.

– Slik ting har utviklet seg i løpet av høsten og vinteren, og for at KrF skal gjenreise tillit i alle deler av partiet, er det bedre med en leder som ikke har vært like tett på i begivenhetenes gang i høst og vinter, sier Noresjø til NRK etter et vedtak i fylkeslaget søndag.

Syversen tilhører den blå siden i partiet og var leder av finanskomiteen på Stortinget i forrige periode. Fungerende KrF-leder Olaug Bollestad viser til at det er valgkomiteen i partiet som avgjør saken.

– Jeg har pekt på Kjell Ingolf fordi han har fremtiden foran seg. Han er en klok mann. Han har vist at han kan forhandle, sier hun til NRKs politisk kvarter mandag.

Bollestad avviser at hun selv er aktuell som partileder.

Barn, landbruk og utvikling

I statsminister Erna Solbergs (H) nye firepartiregjering ser det ut til at KrF får postene som barne- og familieminister, utviklingsminister og landbruksminister.

Bergenseren Dag Inge Ulstein (38) anses som det heteste navnet til å bli utviklingsminister, mens Ropstad trolig får ansvaret for barne- og familiepolitikken. Bollestad blir landbruksminister, ifølge VGs kilder.

– Som ordfører var jeg veldig opptatt av norsk landbruk, sier Bollestad til NRK mandag.

Hun ble også spurt om hun mener det er viktig å få med noen røde KrF-ere inn i regjeringen.

– For KrF er det alltid viktig å ha med hele partiet, uansett hvilke oppgaver vi skal ha, sier hun.