Politiet: Har oppsøkt personer og mulige skjulesteder

Flere av tipsene går på mulige skjulesteder, både innenfor og utenfor Norges grenser, ulike observasjoner, navngitte personer og hvem de to etterlyste personene fra videoovervåkingen er, opplyser politiet.

– Har dere oppsøkt konkrete adresser for å sjekke ut mulige skjulesteder?

– Flere av tipsene har ført til konkrete arbeidsoppgaver. Vi kan bekrefte at dette gjelder sjekking av både skjulesteder og navngitte personer. Noen av tipsene er sjekket ut, andre jobber vi videre med, sier politiinspektør Tommy Brøske ved Øst politidistrikt til Aftenposten.

– Hvordan vurderer dere hovedhypotesen, om at Hagen er blitt bortført mot sin vilje?

– Slik vi vurderer saken, så står den omtrent likt som i forrige uke. I det legger jeg at den hverken er styrket eller svekket, svarer han.

Politiet opplyste forrige uke at Anne-Elisabeth Hagen (68), kona til en av Norges rikeste menn, har vært borte i over ti uker og at de etterforsker saken som en bortføring.

Privat / Politiet

Politiet om digital kontakt: – Sentral del av etterforskningen

Det har vært en avansert digital kontakt med det som antas å være gjerningsmennene. Politiet har beskrevet den digitale plattformen som lite egnet for god kommunikasjon.

– Har det vært mer enn én digital kontakt fra de antatte gjerningsmennene?

– Det er en helt sentral del av etterforskningen. Derfor kan vi på dette tidspunktet ikke kommentere dette.

Fredag opplyste Brøske at politiet nå vurderer å gjennomføre søk i vannet ved Hagen-familiens bolig på Lørenskog.

– Søk er naturlig nok et av flere etterforskningsskritt som vurderes, både på land og i vann. I hvilken grad, og om det skulle være aktuelt i Langvannet, er ikke besluttet, sier han.

Personer fra overvåkingsvideoer ennå ikke identifisert

Torsdag gikk politiet ut med to overvåkingsvideoer av tre personer som beveger seg utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme dag som kona forsvant.

Fredag meldte syklisten seg for politiet. Han ble avhørt og sjekket ut av saken. Men de to fotgjengerne, som du kan se i videoen under, har fortsatt ikke meldt seg for politiet eller blitt identifisert.

– Dessverre har de ikke det. Jeg vil derfor benytte anledningen til å oppfordre begge til å melde seg, sier Brøske.

Politiet ønsker fortsatt ikke å kommentere hvorvidt de har kontroll over Anne-Elisabeth Hagens pass eller mobiltelefon.

– Er det blitt samlet inn teledata fra de aktuelle områdene?

– Det er et helt naturlig etterforskningsskritt. Det er snakk om store mengder, eksakt hvor mye kan jeg ikke kommentere, svarer politiinspektøren.

– På en av overvåkingsvideoene ser det ut som at fotgjengeren snakker på mobiltelefonen. Har dere kartlagt aktiviteten i området rundt Futurum-bygget i denne tidsperioden?

– Jeg kan ikke være like påståelig som det dere er, det er en av teoriene at vedkommende bruker mobiltelefonen. Vi jobber videre med det, sier Brøske.