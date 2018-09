To menn omkom etter båtvelt i Lyngdal

De omkomne er begge tyske menn. En av dem er i midten av 40-årene, og den andre er i midten av 70-årene.

Tre tyske statsborgere hadde leid en fritidsbåt, og de havnet i vannet i Korshavn i Lyngdal mellom klokken 8.15 og 8.30. De ble plukket opp av havet klokken 10.14. Det var en del vind i området da ulykken skjedde.

Avhør

To av mennene ble raskt betegnet som kritisk skadde, og de ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus. Fredag kveld opplyste politiet at livene til de to mennene ikke sto til å redde.

– Det er litt for tidlig å si hva som har skjedd. Vi har gjort en del etterforskning, blant annet avhør, og saken etterforskes videre av lensmannskontoret i Lyngdal, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB.

Familie på vei til Norge

Den tredje mannen som var involvert i ulykken, en tysk mann i begynnelsen av 20-årene, ble fløyet til Stavanger universitetssjukehus uten fysiske skader. Han har en familiær relasjon til de omkomne.

– Han blir tatt vare på av helsevesenet, og det er familiemedlemmer på vei til Norge for å ta vare på ham, sier Odde.