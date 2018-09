Eksperter gir regjeringen 64 IT-tips

Stordata og autonome (selvstyrte) systemer er de to andre områdene Norge bør fordype seg i, ifølge gruppen kalt Digital 21. Den anbefaler ellers regjeringen å gjennomføre hele 64 tiltak i et forslag til digital strategi som presenteres mandag.

– Norske bedrifter må ta i bruk de nyeste teknologitrendene, for ikke å gå ut på dato. Denne digitaliseringsstrategien gir oss mange anbefalinger for hvordan regjeringen kan hjelpe næringslivet med nettopp det. Det blir viktig for morgendagens arbeidsplasser og for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Han mottar rapporten under et teknologitoppmøte i Trondheim mandag. Også statsminister Erna Solberg (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) deltar.

Sikkerhet og kompetanse

Utvalget har vært ledet av konserndirektør Morten Dalsmo i forskningsinstituttet Sintef. De anbefaler blant annet regjeringen å sørge for cybersikkerhet og satse på opplæring og utdanning innenfor IKT. Egne forskningssentre må utvikle teknologiske løsninger som kan brukes bredt, mens skreddersøm overlates til enkeltbedrifter og sektorer.

Ekspertene ønsker seg en nasjonal strategi for fangst og deling av data. Digitalt lagret informasjon, som kartdata, journaler, transaksjoner, posisjonsdata, må gjøres tilgjengelig. Dessuten er det viktig å satse på infrastruktur i form av trådløs kommunikasjon, bredbånd, fiber og mobilnett. Infrastrukturen må være under nasjonal kontroll, påpekes det.

– Vanskelig å bruke teknologien

På møtet i Trondheim møter statsministeren og de to statsrådene toppene i norsk næringsliv for å diskutere digitalisering og banebrytende teknologi.

– Norge ligger i verdenstoppen i bruk av ny teknologi. Samtidig melder mange norske små og mellomstore bedrifter at det er krevende å ta dette i bruk, blant annet fordi de mangler rett kompetanse og kapasitet, sier Solberg.