VG-måling: KrF-ere vil ha Støre-regjering

Målingen er gjort av Respons Analyse. Totalt 1.000 respondenter har svart, og det er første gang siden valget i fjor at Arbeiderpartiet passerer valgresultatet på 27,4 prosent.

– Dette er en fin fremgang som bekrefter tendensen som har vært siden sommeren, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Støre får flere gode nyheter i VGs måling. Blant de 48 personene som svarte at de vil stemme på KrF, ønsker hele 75 prosent at KrF danner regjering med Arbeiderpartiet. 17 prosent av de 48 KrF-velgerne foretrekker at partiet går inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre.

– Det er overraskende positivt for det alternativet jeg peker på. Nå skal vi være forsiktige med å tolke én måling, men jeg tror dette viser at det viktigste for KrF-erne er å komme i regjering, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Målingen viser også at hele 44 prosent av KrF-velgerne ikke ønsker å felle Erna Solbergs regjering.

Tallene viser at de rødgrønne må ha med seg KrF for å få flertall på Stortinget. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ender på 76 mandater i målingen, mens Rødt, SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet får 83 mandater.

Arbeiderpartiet går mest fram på målingen med 2,2 prosentpoeng til en oppslutning på 27,7 prosent. Høyre går tilbake med 0,5 prosentpoeng til 25,5 prosent, mens Frp øker med 0,3 prosentpoeng til 14,4 prosent. SV ender på 6,7 prosent (+0,4), Senterpartiet 9,8 (-0,6), MDG får 2,7 (-0,8) og KrF ender på 4,7 prosent (+0,8). Venstre og Rødt er under sperregrensen med henholdsvis 3,9 (+0,1) og 3 prosent (-1,7). Andre partier får en oppslutning på 1,6 prosent (-0,2).

Feilmarginen på målingen er på pluss/minus 2–3 prosentpoeng.