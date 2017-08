Faktasjekk av påstand fra Hadia Tajik.

Påstand

«Det er ikke blitt skapt jobber mens dere [Frp] har sittet i regjering.»

Hadia Tajik, Arbeiderpartiet, 17.08.2017

Underhuset, TV 2

Konklusjon: Faktisk helt feil

Arbeiderpartiet innrømmer selv at påstanden om at det ikke er skapt jobber, er feil. Hadia Tajiks rådgiver korrigerer påstanden til at det nesten ikke er skapt jobber, og viser til tall over antall sysselsatte. Her møter vi et annet problem: Veksten i antall sysselsatte er noe annet enn jobbskapingstall.