Skoleelev skadd i voldshendelse ved Namsos ungdomsskole

Etter det NRK erfarer, skal eleven ha blitt knivstukket. Politiet vil imidlertid ikke bekrefte dette.

– Det er ikke en opplysning de har fått fra oss. Foreløpig kan vi ikke si noe mer enn at vi tidligere i dag fikk melding om en voldshendelse ved Namsos barne- og ungdomsskole, sier etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Fornærmede ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet og deretter brakt til sykehuset i Namsos. Like etterpå ble en person pågrepet for voldshendelsen. Politiet vil ikke gå ut med alderen på de to involverte.

–Den pågrepne er på Namsos politistasjon nå for avhør. Samtidig jobber vi med å avhøre vitner til selve hendelsen, før vi vurderer videre etterforskningsskritt, sier etterforskningslederen.

Det var opplysninger politiet fikk da de kom til stedet som førte til pågripelsen. Det er foreløpig ikke tatt ut noen siktelse mot den pågrepne. Hendelsen skjedde litt før klokken 9 mandag morgen.

Kommunen ber elever og ansatte som har informasjon om hendelsen, om å ta kontakt med politiet. Undervisningen ved skolen fortsetter som vanlig utover dagen.