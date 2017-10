Keramikkgranat førte til full stopp på Flesland

– Jeg synes det er flaut at jeg ikke bare snakket med politiet på forhånd, sier Anna Lena Ruud fra Oslo til VG.

Hun hadde tidligere på dagen besluttet å ikke ha den keramiske kunstgjenstanden, som er formet som en granat dekorert med norske flagg, i håndbagasjen, men i kofferten.

– Da jeg sto utenfor med alle de andre, ringte politiet meg. Jeg ble hentet av flere politibetjenter. Det var veldig raskt og effektivt. De tok meg inn og spurte om bagasjen. Jeg sa det var et kunstverk, sier hun.

Hun understreker at det var en flau opplevelse og sier hun har ødelagt dagen for mange.

Ironisk kunst

Det er kunstneren Livio Lilli som har laget keramikkgranaten. Han forklarer til VG at den var en del av et kunstverk som ironiserer over den norske våpenindustrien.

– Jeg sender disse med posten jevnlig, også til utlandet, og det har aldri vært noe problem. Denne gangen gikk det åpenbart galt, sier han.

Tilbake i drift

Politiet evakuerte lufthavnen rett etter klokken 11 på grunn av funn av en mistenkelig gjenstand.

– Politiet fikk melding om en granatlignende gjenstand ved bagasjehåndteringen på Bergen lufthavn. Gjenstanden ble avdekket ved skanning av bagasje. Videre undersøkelser viste at gjenstanden var laget av keramikk, skriver politiet i en pressemelding.

Kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor sa tidligere onsdag at arbeidet med å komme tilbake i drift.

– Det kan komme en og annen forsinkelse, men dette skjedde heldigvis i en rolig periode midt på dagen, sa han.