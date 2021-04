Det var advokat Tor Kjærvik som ble funnet drept på Røa i Oslo

Mannen som ble skutt og drept på Røa i Oslo mandag kveld, var den profilerte advokaten Tor Kjærvik (70).

Foto: Berit Roald / NTB

Kjærvik har gjennom en årrekke vært forsvarer i flere svært omtalte drapssaker, blant annet Orderud-saken, hvor han var forsvarer for Kristin Kirkemo.

Politiet opplyser tirsdag morgen at siktede i saken har en nær relasjon til Kjærvik.

Flere av Kjærviks advokatkollegaer er i sorg, melder VG.

Det var like før klokken 21 mandag kveld at skytingen fant sted på en privatadresse på Røa. En mann i 30-årene ble raskt pågrepet, siktet for drap.

Politiet har opplyst til NTB at siktede ikke er kjent for politiet fra tidligere. Han er etnisk norsk og norsk statsborger. Relasjonen mellom den drepte og siktede har ikke politiet ønsket å kommentere.

Kjærvik hadde nylig fylt 70 år og har en lang yrkeskarriere som forvarer bak seg. Han var fremdeles i jobb som advokat, tilknyttet advokatfellesskapet Advokatene ved tinghuset i Oslo.

Kjærvik var kanskje mest kjent som forsvareren for Kristin Kirkemo under Orderud-saken, men var også forsvarer under Nokas-saken i Stavanger, Landås-saken i Bergen og i straffesaken om innsidehandel mot Rune Brynhildsen.

Han var fremdeles svært aktiv og sto oppført som møtende forsvarer i flere berammede straffesaker i Oslo tingrett de neste månedene.

Kjærvik var ferdig utdannet jurist i 1978. Han ble politifullmektig ved Romerike politidistrikt, og senere konstituert politimester. Gikk siden over i rollen som forvarer. Kjærvik hadde også idrettsbakgrunn innen håndballen.