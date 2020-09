Ekteparet Tybring-Gjedde vitner i Bertheussen-saken

Neste uke skal ekteparet Tybring-Gjedde etter planen vitne i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen (55) i Oslo tingrett.

I februar i fjor mottok daværende statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (FrP) et trusselbrev med teksten:

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier at de redde, må jeg bare le. Vi ses 26 02 kl 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?".

Ettersom Bertheussens samboer Tor Mikkel Wara var sittende justisminister da hendelsene mot parets hus skjedde vinteren 2018 og året etter, samt at også ekteparet Tybring-Gjedde ble utsatt for trusler, er det tatt ut tiltale etter den lite brukte paragrafen om påvirkning av demokratiet i straffeloven.

Vil ikke berike seg

Ekteparet har allerede fra sakens første dag signalisert hvordan de forholder seg til saken.

Tidligere Frp-statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde krevde da et svært lavt erstatningsbeløp for trusselbrevet hun fikk, oppad til 5.000 kroner.

– Christian Tybring-Gjedde har valgt å ikke kreve erstatning. En erstatning til Ingvil Smines Tybring-Gjedde er også en erstatning for ham. De vil ikke berike seg på dette, og derfor vil de benytte anledningen til å kreve et uvanlig lavt beløp i erstatning, sa bistandsadvokat Hermann Skard.

Mens stortingsrepresentant Tybring-Gjedde ennå ikke har vist seg i retten, har kona fulgt det meste av saken og vært i retten når tiltalte har forklart seg.

FB-gruppa «Hækaveh»

Ingvil Smines Tybring-Gjedde vil ganske sikkert bli spurt om den lukkede Facebook-gruppa «Hækaveh». Der oppfordret Bertheussen til å bruke falske profiler for «å ta ut litt frustrasjon».

55-åringen skrev at hun hadde flere falske profiler som hun villig delte i Messenger-gruppa, der også daglig leder Rita Karlsen i Human Rights Service og ekskona til Per Sandberg, Line Miriam Haugan, var med.

– Dere må bare si ifra dersom dere vil ha tilgang til en eller flere Facebook-kontoer hvor dere kan ta ut litt frustrasjon rett så inkognito, skrev Bertheussen i gruppa i januar i fjor.

Bilder til mediene

Vitnet vil nok også bli spurt om hun hjalp tiltalte med å lekke saker til mediene om den første hendelsen mot huset og bilen i desember 2018.

Statsadvokat Frederik Ranke uttalte til Aftenposten onsdag at han mener det var Ingvil Smines Tybring-Gjedde som videresendte bildene av hærverket. Dagen etter benektet hun dette overfor NRK.

– Jeg har én kommentar til det, og det er at jeg har ikke lekket noen opplysninger som er unntatt offentlighet fra regjeringens side. Den slags driver selvsagt ikke regjeringen med i disse sakene. Jeg har heller ikke lekket noen bilder til mediene, det gjorde tiltalte selv, sa Tybring-Gjedde.

Siden det er uvanlig mange rokeringer i denne saken, er det foreløpig ikke helt klart hvem som skal vitne når til uka, bortsett fra at ekteparet Tybring-Gjedde og tiltalte skal forklare seg. Sistnevnte forhåpentlig om to hendelser i tiltalen.

I tillegg legger påtalemyndigheten opp til å få videooverført en forklaring fra en av familiens to døtre.