Regjeringen kaller inn til innspill om lovforslaget om tvangsbruk

Regjeringen inviterer før sommeren til innspill om forlaget fra tvangslovutvalgets arbeid om en ny lov om tvangsbruk innen helse- og omsorgstjenesten.

Foto: Jil Yngland

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Utvalgets forslag ble lagt fram i 2019 etter tre års arbeid. De foreslår blant annet å forby bruk av reimer.

– De har foreslått store og omfattende endringer for helsetjenesten som griper inn i måten vi hjelper på. Jeg vet mange er bekymret for om vi er forberedt på disse endringene. Derfor kommer vi før sommeren til å sende ut en høringsnotat der vi inviterer til å gi innspill til hva som må til for at vi skal lykkes med endringene, sier helseminister Bent Høie (H) under presentasjonen av sykehustalen for 2021.

Regjeringen vil i det varslede notatet også si hvordan de vurderer de sentrale lovforslagene fra tvangslovutvalget.