Sykepleiere klare for mekling – krever mer lønn

Sykepleierne i kommunesektoren sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret og møter tirsdag KS til mekling med mål om å unngå streik. Kravet er mer lønn.

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund krever mer lønn på vegne av de kommunale sykepleierne. Tirsdag og onsdag er det mekling Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Hvis partene ikke kommer fram til en løsning innen fristen klokken 24 onsdag 6. januar, blir det streik dagen etter.

– Vårt utgangspunkt er en lønn som gjør at sykepleiere kan beholdes til livsnødvendige helsetjenester i kommunene, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund til NTB.

Hun viser til at tre av fire ordførere beskriver sykepleiere som den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere.

– Det mangler 5.900 sykepleiere, de fleste av dem i kommunene. Behovene for sykepleiere fremover er enormt. Vi er urolige og alvorlig bekymret for pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenestene, fremholder forbundslederen.

Avvist i uravstemninger

Bakteppet for meklingen er at medlemmene i de to Unio-forbundene Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet sa nei til resultatet av årets lønnsoppgjør mellom KS og Unio.

Enigheten var klar 16. september, men ble avvist i uravstemninger.

I desember aksepterte imidlertid sentralstyret i Utdanningsforbundet et forslag fra Riksmekleren, og dermed var faren for lærerstreik over.

Sykepleiernes mekling skulle opprinnelig vært gjennomført i slutten av november, men ble utsatt til over nyttår på grunn av smittesituasjonen.

Tar ikke lett på streik

For sykepleierne handler oppgjøret fremfor alt om lønn. Samtidig viser Larsen til at man i Spekter-området fikk til økt kostnadsdekning av utdanning for sykepleiere.

– Det er penger i det også. Men for den store andelen av de vel 37.000 sykepleierne, spesialsykepleierne, helsesykepleierne og jordmødrene i kommunene er det høyere lønn som har betydning, sier hun.

– Hvordan vurderer du streikefaren?

– Streik er det eneste virkemiddelet en arbeidstakerorganisasjon har. Det er ikke noe vi tar lett på, og det skal vi heller ikke gjøre.

– Tror du befolkningen vil ha forståelse for streik midt i en pandemi?

– Det får vi ta når vi kommer dit. Men vi går inn i meklingen med håp og tro på en løsning. Hvis det skulle komme til en streik, er det uansett for en livsviktig investering i en kompetanse som er helt nødvendig.