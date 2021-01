To personer funnet omkommet etter hyttebrannen i Andøy

To personer er funnet omkommet i ruinene etter hyttebrannen i Andøy lørdag. Personene er ikke identifisert. Tre andre er fortsatt savnet.

I dette området ligger hytta som brant i Risøyhamn i Vesterålen natt til lørdag. Foto: Jens André Mehammer / NTB

NTB

Fem personer er savnet etter en hyttebrann i Risøyhamn i Vesterålen natt til lørdag. Bildet er tatt tidlig lørdag morgen mens slokningsarbeidet pågår. Foto: Politiet / NTB

Politiet er på plass søndag formiddag ved veien som går inn til hytta som brant ned på Risøyhamn i Andøy kommune i Vesterålen natt til lørdag. Fem personer er savnet etter brannen. Foto: Jens André Mehammer / NTB

Blomster og lys ved Svolvær skole lørdag kveld. Fem personer fra Vågan kommune er savnet etter en hyttebrann på Andøya. Fire av de omkomne er under 16 år. Foto: AIdem Media / NTB

Brannvesenet gjør seg klar til å dra inn til stedet hvor en hytte i Risøyhanm i Vesterålen brant ned natt til lørdag. Foto: Jens André Mehammer / NTB

Nødetatene ved veien som går inn til stedet i Risøyhamn i Vesterålen hvor en hytte brant ned natt til lørdag. Foto: Jens André Mehammer / NTB

– Kriminalteknikere fra Nordland politidistrikt og Kripos startet i går ettermiddag opp arbeidet med å gå gjennom branntomten. De holdt på fram til kokken 2 natt til søndag. I løpet av disse timene ble det gjort funn av to personer som begge var omkommet, sier leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen.

– De to personene er ikke identifisert, men vil bli sendt til Universitetssykehuset i Tromsø for obduksjon og identifisering, sier han.

Ikke identifisert

Tre andre er fortsatt savnet, men antas også å ha omkommet i brannen. De to omkomne er ikke identifisert.

Letearbeidet startet opp igjen klokken 11.30 søndag.

Totalt seks personer var i hytta i Vesterålen da det brant natt til lørdag. Fire av disse er barn under 16 år.

En person, en mann, hadde klart å komme seg ut, og måtte løpe flere kilometer for å varsle om brannen.

Totalt nedbrent

Det var klokken 4.30 at nødetatene melding om brannen. Da de kom til stedet var hytta allerede totalt nedbrent.

Senere på dagen sa politiet at de fryktet at de fem savnede hadde omkommet. Til NTB bekreftet politiet at det er en relasjon mellom de seks personene, men vil ikke gå mer inn på det eller si noe om alderen deres.

Personene involvert tilhører Vågan kommune i Lofoten. Kommunen har satt krisestab.

Lørdag ble skolene der de fire barna gikk åpnet for innbyggerne, på Svolvær skole, i kommunen.