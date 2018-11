Like etter klokken 04 natt til torsdag støtte tankskipet «Sola TS» sammen med milliardfregatten KNM «Helge Ingstad» i nærheten av Stureterminalen i Øygarden. Sammenstøtet etterlot en stor flenge i skroget på fregatten.

Torill Herland, pressetalskvinne i Sjøforsvaret for fregattulykken, bekrefter torsdag kveld overfor BT at flengen nådde helt inn til lugarer i fartøyet.

Vann trengte inn

– Flengen traff mannskapslugarer i aktre del, og vann trengte inn i én eller flere lugarer, sier Herland.

– Men om det var noen i disse lugarene, det vet jeg ikke nå. Dette er spørsmål vi overlater til politiet og Havarikommisjonen å finne ut av.

– Kjenner du til om dette førte til noe dramatikk rundt evakueringen?

– Samtlige klarte å komme seg ut av fartøyet, og det skjedde i rolige former tidlig i fasen.

BT har tidligere fått oppgitt at alle om bord var evakuert klokken 06.40.

Eirik Brekke

Fregatten var på vei fra Nato-øvelsen Trident Juncture da ulykken skjedde. Besetningen på 137 personer ble evakuert.

Åtte personer ble lettere skadet i ulykken, alle mannskap på fregatten. To av dem, menn på 20 og 25 år, ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus.

Ledninger ble revet av

Herland sier seks av de åtte skadde er på Haakonsvern, mens to ble innlagt på Haukeland.

– Skadene jeg har hørt om, dreier seg om forstuinger, kuttskader og noen røykskader. Så vet jeg at én fra mannskapet behandles for skader etter å ha blitt utsatt for strøm. Ledninger ble revet av i kollisjonen. Vedkommende overvåkes, men jeg vet ikke mer om omstendighetene eller hvor sterk strøm det var snakk om.

– Dramatisk

Nils-Andreas Stensønes, sjef for Sjøforsvaret, snakket torsdag med besetningen og skipssjefen etter ulykken.

Han sier deler av mannskapet har opplevd kollisjonen som svært dramatisk.

– De som var nærmest kollisjonen, og der det var mest vann, er de det var mest skummelt for.

Besetningen var i overlevingsdrakter og ble overført til redningsskøyter og deretter i land, opplyser Stensønes.

Seint torsdag kveld var besetningen samlet i et mottakssenter på Haakonsvern, der de blant annet får mulighet til å treffe pårørende.

– De får være sammen og bearbeide hendelsene sine og snakke med psykologer og leger. De hjelper dem å bearbeide dette.

– Det viktigste av alt er å holde besetningen sammen, få tatt vare på dem, sørge for at de får snakke med sine pårørende og at de får behandlet dette på en best mulig måte.