VG: Blå KrF-leder i Hordaland stiller delegat-ultimatum

Lørdag skal fem fylkeslag i Kristelig Folkeparti velge til sammen 52 delegater til partiets ekstraordinære landsmøte 2. november.

Hordaland KrF kan ende med å sende utelukkende blå delegater. Fylkeslaget har 14 delegater på landsmøtet.

– Situasjonen nå er svært dramatisk, og vi er bekymret for at Hordaland skal bli nullet ut, sier Beate Husa, gruppeleder for KrF i Hordaland fylkesting, til VG.

Hun er av kilder VG har snakket med regnet som en frontfigur for KrF-erne i Hordaland som ønsker å følge nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, og ta partiet inn i regjeringen til statsminister Erna Solberg (H).

– Vi er nødt til å vurdere alle virkemidler for å sørge for at Hordaland KrFs sitt syn blir gjenspeilet i landsmøtet. Vi er derfor villig til å anbefale årsmøtet å bruke flertallet til å sende en helblå delegasjon, med mindre vi får tydelige forsikringer fra Trøndelag KrF om at de vil gå for forholdstallsvalg, sier Beate Husa.

Hordaland KrF starter sitt årsmøte klokken 10, mens årsmøtet i Trøndelag KrF starter en time senere. Trøndelag skal velge 13 delegater.

Valget av delegater til skjer enten ved at den siden i salen som har flertall får alle delegatene, eller at det utregnes en prosentvis fordeling av de ulike synene i årsmøtesalen og at delegatene fordeles proporsjonalt med dette.

Hareide forventer helrødt Trøndelag

Adresseavisen skriver lørdag at KrF-leder Knut Arild Hareide regner Trøndelag KrF som sine sikre støttespillere. KrF-veteranen Johannes Sandstad frykter partisplittelse, uansett hvilken vei partiet velger om en uke.

- Trøndelag KrF er ett av de fylkene jeg forventer vi kan komme svært godt ut av. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra trønderne, sier Hareide.

Lørdag ettermiddag er det klart hvem Trøndelag KrF har valgt til å reise til det ekstraordinære landsmøtet i partiet i neste uke.

Les hele saken i Adresseavisen her.

LES FLERE SAKER OM KRF-STRIDEN HER: