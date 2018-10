Djabrails foreldre mener lege må stilles til ansvar

Familiens advokat Jan Inge Thesen, bekrefter overfor NRK at de formelt har klaget på henleggelsen. Han mener politiets beviser taler for at legen har handlet grovt uaktsomt.

– Å miste sitt barn er noe av det verste som kan ramme en familie. Dette er en veldig viktig sak, som det er svært viktig får en grundig straffesaksbehandling. Vi mener domstolen må få muligheten til å ta stilling til spørsmålet om straff, sier han til NRK.

Helse Bergen fikk millionbot etter at seksåringen Djabrail Sulejmanov ble feilbehandlet og døde i september i fjor.

privat

Både sykehuset, legen og sykepleieren som var involvert i behandlingen, har vært under etterforskning. Sykehuset var formelt siktet, mens de to andre var mistenkt i saken.

Saken mot legen som ga Djabrail feil sprøyte, ble henlagt «på bevisets stilling», fordi hun ikke handlet grovt uaktsomt ifølge statsadvokat Benedicte Hordnes.

Nå klager foreldrene på dette punktet i påtaleavgjørelsen. Statsadvokaten har tre måneder på seg til å vurdere om henleggelsen skal omgjøres. Sier de nei, går saken videre til Riksadvokaten.