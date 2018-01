Line Oma (Ap) står fram som Giske-varsler

– Viktig at varslerne får et ansikt, sier hun til NRK.

Hun var 23 år og praktikant og Trond Giske var 43 år, næringsminister på offisielt besøk og statsråd på syvende året i Jens Stoltenbergs regjering. Line Oma var i tillegg til praktikant i utenrikstjenesten, også medlem av Arbeiderpartiet.

– Hvorfor skal jeg gjemme meg? Det er ikke oss varslere som har gjort noe galt, sier hun til NRK.

Vil gi varslerne et ansikt

– For meg føles det riktig å stå frem, samtidig som jeg forstår de som ikke vil det. Jeg vil fortelle alle de andre som har opplevd ting at det er trygt å varsle til Arbeiderpartiet. Jeg har blitt godt behandlet og tatt på største alvor etter at jeg gikk til Jonas Gahr Støre med min historie i romjulen.

Oma presiserer at hun ikke vil ha noen heksejakt på Trond Giske.

– Det er bare viktig at også varslerne får et ansikt, og oppmuntre andre til å varsle om uakseptabel oppførsel og trakassering.

Tillit til Støre

– Jeg opplever å bli tatt på største alvor av Jonas Gahr Støre. Jeg har full tillit til Jonas sin håndtering av saken, og føler meg både godt ivaretatt og trodd på, sier hun.

– Trond Giske er sykmeldt, og har derfor ikke anledning til å kommentere denne saken, sier hans personlige rådgiver Bård Flaarønning til NRK fredag ettermiddag.