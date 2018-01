Ekstremværet Cora stengte veier og blåste taket av to hus

Sent søndag ettermiddag meldte Meteorologisk institutt at ekstremværet Cora er over.

– Vinden minker videre utover kvelden. Nedbøren vil også avta utover kvelden, men det kommer også inn et nytt nedbørsområde utover morgendagen, sier vakthavende meteorolog Marit Berger til NTB.

54,8 meter per sekund

På forhånd var det ventet at det kunne bli orkan enkelte steder langs kysten. Det slo til på to målestasjoner. Grensen for orkan går når det blåser 32,7 meter per sekund.

På Sklinna fyr utenfor kysten helt nord i Trøndelag ble det målt middelvind på 36,3 meter per sekund og vindkast på 45 meter per sekund.

På Kvaløyfjellet i Sømna helt sør i Nordland blåste det enda sterkere, med vindkast på 54,8 meter per sekund. Middelvinden var 34,3 meter per sekund i totiden søndag ettermiddag.

– Det har blåst godt, sier Berger.

Til Sverige og Finland

Søndag kveld hadde vinden i Møre og Romsdal minket til nordvest stiv til sterk kuling på kysten. I Trøndelag og Helgeland var det nordvest sterk kuling til liten storm på kysten.

Da hadde selve stormen Cora flyttet seg inn over Sverige. Derfra fortsetter stormsenteret østover samtidig som styrken avtar enda mer. Sent søndag kveld var stormen ventet til Finland.

Tak blåste av hus

Ekstremværet herjet kraftig flere steder. Politiet i Nordland tok fatt i de store bokstavene på Twitter og frarådet all ferdsel i Mosjøen fordi de fleste veier var snødd igjen, og det var uforsvarlig å sende ut brøytebilen.

I Sandnessjøen blåste taket av et bolighus og i Namsos mistet en lagerbygning taket. En kran veltet og knuste en bil på Ottersøya i Trøndelag. Men det er ikke meldt om personskader.

Det var også mange som mistet strømmen. På det meste var 5.200 kunder på Helgeland strømløse klokken 16 søndag, mens 1.700 i Nord-Trøndelag var uten strøm klokken 12.

Mange stengte fjelloverganger

Alle fjellovergangene i Sør-Norge ble også berørt. Seks fjelloverganger var stengt i løpet av søndagen, og det var kolonnekjøring på de resterende.

To fly fra Værnes ble innstilt, og en rekke fergesamband måtte stoppe trafikken på grunn av uværet.