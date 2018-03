Erna Solberg: – Formen til Facebook-posten til Sylvi Listhaug var for tøff

– Jeg skal prøve å gi henne en klem. Det pleier å løse de fleste problemer, sa Venstres finanspolitiske talsperson til pressen på vei inn til budsjettkonferansen på Hurdalsjøen hotell.

Raja er blant de mange som er opprørt over Listhaugs innlegg på Facebook i forrige uke, der Ap anklages for å prioritere terroristers rettigheter framfor nasjonens sikkerhet.

– Alle har godt av en klem

På spørsmål om han mener Listhaug fortjener en klem etter Facebook-posten, svarer han som følger:

– Jeg tror alle kan ha godt av en klem. Hvis folk hadde klemt hverandre litt lengre – i seks eller sju sekunder – vil aggresjonsnivået bli mye lavere. Men jeg har tatt avstand fra Facebook-posten og sagt at den både er usann og uforsvarlig.

I likhet med Ap og KrF er også Venstre imot forslaget som åpner for å frata mistenkte fremmedkrigere statsborgerskap og pass uten domstolsbehandling.

– Jeg tror hun har fått med seg hva jeg mener om saken, sa Venstre-leder Trine Skei Grande da hun var på vei inn til regjeringens interne budsjettforhandlinger.

Taus Listhaug

Det er første gang Venstre deltar i budsjettkonferanse sammen med Høyre og Frp. Og verken Grande, statsminister Erna Solberg (H) eller Frp-leder Siv Jensen var særlig lystne på å snakke om Listhaugs Facebook-post under pressemøtet i forkant av de tre dager lange budsjettforhandlingene.

Det var ikke hovedpersonen selv heller. På spørsmål fra NTB om hun forstår reaksjonene som innlegget hennes har skapt, ikke minst blant Utøya-overlevende, viste hun til budsjettforhandlingene:

– Nå skal jeg kjempe for penger til justissektoren og politiet, sa Listhaug til NTB.

– For tøff

Frp-leder Siv Jensen dukket unna de fleste spørsmål om saken, og hevdet det hele hadde blitt en «diskusjon om ord». Krav til Listhaug om å beklage kom heller ikke fra statsministeren.

– Formen til Facebook-posten til Sylvi Listhaug var for tøff, og har ført til at retorikken i saken overdøver substansen i den, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg avviser at Facebook-posten hadde en kobling til Utøya. Han mener det er Ap selv som har trukket inn 22. juli i denne diskusjonen.

– Det er ikke unormalt at vi får denne typen reaksjoner. Det har vi levd med og det lever vi med, sier han.

– Usikker tid

Med et bilde av maskerte og bevæpnede menn, beskylder Listhaug i Facebook-posten Arbeiderpartiet for heller å ville verne om rettighetene til terrorister enn å beskytte det norske folket.

Fra flere hold er det kommet krav om at justisministeren må slette og beklage utspillet. Så langt har hun ikke gjort noe av delene. Tvert imot forsvarte hun essensen i innlegget i en epost til NTB lørdag.

– Vi lever i en usikker tid hvor vi trenger nødvendige verktøy for å bekjempe terror og trygge landet vårt. Hvis Ap ikke liker å få kritikk for at de stemmer ned dette forslaget, er de velkommen til å snu, framholdt justisministeren.

Mindre handlingsrom

Om Listhaug satte tonen for pressens spørsmål ved budsjettkonferansens oppstart, er arbeidet med statsbudsjettet for neste år preget av lysere tider for norsk økonomi.

Og lavere ledighet, høyere sysselsettingsvekst og romsligere lønnsoppgjør gjør at regjeringen må begrense veksten i oljepengebruken. I tillegg gjør enorme langtidsplaner for samferdsel og Forsvar sitt til å begrense handlingsrommet framover.

– Gode økonomiske tider krever måtehold og moderasjon i statsbudsjettet, sa statsministeren. Hun mener det blir viktig å motvirke sterkere kronekurs og forhindre at rentenivået blir høyere i Norge enn i konkurrerende land.