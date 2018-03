Kvinne mistenkt etter dødsfall i badstue

En tysk kvinne fant sin 35 år gamle ektemann død i badstua på den norske gården hvor de bodde i juni 2016. I juli året etter, fant hun vennen, en 52 år gammel mann, død i samme badstu.

Vennen hadde flyttet inn på gården sammen med kvinnen like etter ektemannens dødsfall, ifølge Dagbladet.

Det er først etter det siste dødsfallet at Sørvest politidistrikt har startet etterforskning.

Mistenkt

– Den siste saken er kodet som et mistenkelig dødsfall, og politiet etterforsker saken, sa påtaleansvarlig jurist, Marte Engesli Lysaker, mandag.

Politioverbetjent Hans Gunnar Meland i politiet i Haugesund bekrefter overfor avisen at kvinnen har status som mistenkt. Ifølge kvinnen selv, har hun vært inne til flere avhør siden sommeren 2017.

– Jeg vet at de mistenker meg. Etter at min venn ble funnet, tok politiet meg med til politistasjonen. Jeg fikk ikke mulighet til å kontakte folk, og jeg fikk ikke tilbud om hjelp. Jeg var i sjokk og et nervevrak, sier hun.

– Tragisk hendelse

Kvinnen har senere engasjert advokat Patrick Lundervall-Unger. Han mener kvinnen ikke har fått opplyst hvilke rettigheter hun har i saken.

– Jeg mener hun skulle ha hatt mulighet til å ha advokat til stede under avhørene. Dette er en tragisk hendelse, og hun må ivaretas. Mer ønsker jeg ikke å si til mediene nå, sa Lundervall-Unger mandag.

Kvinnen opplyser til Dagbladet at begge mennene ble obdusert, og at det ikke har skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallene.

– Jeg har gitt fra meg mobil og PC. De har tatt DNA-prøver, og jeg har avgitt fingeravtrykk. De ransaket hele hjemmet mitt. Politiet har fått all informasjonen de har bedt om, og jeg har samarbeidet hele tiden, opplyser kvinnen.