Ekstremværet Birk førte til skader for millioner på Vestlandet

– Birk har nå gitt seg. Han har bøttet ned 100–150 mm vann flere steder, og mange vestlendinger er rammet av flom og ras, skrev Meteorologisk institutt på Twitter rundt klokken 18.

Det vil fortsatt komme nedbør utover kvelden og natta, men det ventes ikke lenger ekstreme verdier.

Gjennom hele lille julaften har skademeldingene som følge av ekstremværet tikket inn til forsikringsselskapene.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, forteller til VG at de har mottatt skademeldinger for om lag 2 millioner kroner, men at dette beløpet kan øke. Han sier de hadde fryktet verre skader enn det som ble utfallet.

– Dette er selvfølgelig forferdelig for dem som har fått julen snudd på hodet, men jeg tror folk har vært veldig flinke til å forberede seg. Det har nok ført til langt færre skader enn det vi fryktet, sier Voll.

Vann i kjellere

Hovedsakelig dreier henvendelsene seg om vannskader i kjellere. Det samme gjelder skademeldingene Tryg Forsikring har mottatt.

– Lørdag ettermiddag klokken 16.00 har vi registrert rundt 40 skademeldinger, de fleste i Bergensområdet. Det er hovedsakelig vannskader, men ingen større skader, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring. Han utelukker ikke at antallet skademeldinger kan stige utover kvelden.

Jordras og stengte veier

Meteorologisk institutt sendte tidlig lørdag ut ekstremvarsel for Rogaland og Hordaland lille julaften, og ekstremværet Birk førte til flere jordskred.

Like før klokken 14.30 lørdag gikk et jordskred som stenger E134 i Etne helt sør i Hordaland, melder NRK. Flere fylkesveier er dessuten stengt på grunn av flom.

I Rogaland er fylkesvei 520 ved Svandalsfossen stengt på grunn av flom og manglende sikt, melder Statens vegvesen.

Bygda Fimreite på sørsiden av Sognefjorden er uten veiforbindelse, etter at det har gått et jordras på fylkesvei 214 mellom Valeborg og Fimreite. Veien vil ikke bli åpnet i dag, skrev Vest politidistrikt på Twitter lørdag.

Politiet i Agder meldte om flere trær som har blåst ned i veibanen. De oppfordret folk på vindutsatte steder på Sørlandet til å feste løse gjenstander.

– Trampoliner, spader med mer har forårsaker skader på materiell så langt, skrev politiet på Twitter.

Rekord i Bergen

I Rogaland og Hordaland var det ventet mellom 100 og 150 millimeter nedbør lokalt i løpet av de 24 timene fra fredag kveld til tidlig lørdag kveld.

Uværet har allerede satt ny døgnnedbørsrekord for desember i Bergen. Det ble målt 93,9 millimeter regn ved målestasjonen Florida i løpet av 24 timer. Den forrige døgnrekorden i Bergen i desember ble målt til 89,7 millimeter i 2004, skriver Meteorologisk institutt på Twitter lørdag morgen.

Brannvesenet i Bergen måtte rykke ut på 77 oppdrag natt til lørdag grunnet de store regnmengdene, skriver Bergens Tidende.

Ifølge Meteorologisk institutt viste flere målesteder i Rogaland og Hordaland nedbørsmengder over 120 millimeter. I Hordaland ble det blant annet målt 164,6 millimeter regn ved Gullfjellet og 146,4 millimeter nedbør ved Fossmark.

Skred- og flomvarsel

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder fortsatt om flom- og jordskredvarsel på oransje nivå, det nest høyeste nivået, for store deler av Vestlandet grunnet de store nedbørsmengdene.

I Rogaland er det fortsatt farevarsel nivå fire for snøskred.

Selv om ekstremværet har gitt seg i løpet av kvelden lille julaften, vil det trolig fortsette å regne langs kysten på julaften. Indre strøk har større sjanser for en hvit jul.

– Snøgrensa kommer til å senkes i indre strøk, sier meteorolog Selberg.