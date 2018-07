Fortsatt skogbranner flere steder i Sør-Norge

Fredag formiddag er rundt 100 mannskaper i arbeid, opplyser overbrannmester Jørn Halvor Ufs ved 110-sentralen i Telemark til NTB.

– Vi er også heldige som har noen frivillige bønder som hjelper til, sier Ufs.

Også mannskaper fra Røde Kors og Sivilforsvaret har bidratt, sammen med lokale flyklubber.

19 branner i Agder

Tre av brannene i Telemark regnes som større. Det er ved Elgsjø i Notodden, Mensvann i Skien og Heivatn i Kviteseid. Brannene er fordelt på elleve kommuner, og for det meste dreier det seg om etterslokking.

Ifølge Fædrelandsvennen brenner det fredag formiddag hele 19 steder i Agder-kommunene Valle, Bykle, Bygland, Åmli, Hægebostad, Åseral, Marnardal, Evje og Hornnes, Birkenes, Froland og Risør.

Lynnedslag var skyld i mange branner torsdag. Fra 11.30-tiden torsdag ringte det nærmest konstant på 110-sentralen i Telemark, og fylket hadde en betydelig del av de over 100 skogbrannene som rammet Sør-Norge. Og det er bedre å ringe én gang for mye enn én gang for lite, sier overbrannmester Ufs.

– Det er viktig å orientere seg om hvor man er. Finn navn på nærmeste fjell, og kanskje to-tre fjell i nærheten, forteller han.

Ikke røyk i skogen

Det kan virke som ikke alle har fått med seg hvor stor skogbrannfaren er for tiden, for natt til fredag oppdaget brannfolkene bål både i Heddal ved Notodden og Skafså i Tokke.

Selv om det kom noe nedbør torsdag, er skogbrannfaren på høyeste nivå mange steder i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og i Agder-fylkene. Faren er også stor i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, ifølge Yrs oversikt.

Ifølge NRK er det fra fredag ikke engang lov å røyke i skog og mark i Telemark.

DSB-advarsel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gikk tidligere i uka ut med en påminnelse. De ber alle ta sin del av ansvaret for å forhindre at branner oppstår og sprer seg. I verste fall kan liv gå tapt, lyder advarselen.

– Hver enkelt av oss har en plikt til å være aktsom. Slik situasjonen er nå, skal det lite til før aktsomhetsplikten er brutt, og det kan være straffbart, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Som følge av situasjonen er antallet brannhelikoptre i beredskap i Sør-Norge økt fra 11 til 16, men tordenværet torsdag hindret flere av dem i å bidra i slokkingen. På kvelden var åtte helikoptre operative.