Mange skjær i sjøen for sonderingssjef Solberg

De fire partiene møttes til sonderinger torsdag kveld i regjeringens representasjonsbolig, ifølge TV 2.

Forhandlinger om å innlemme KrF i regjeringen er imidlertid ikke ventet før etter jul, ikke minst fordi forholdet mellom KrF og Fremskrittspartiet har nådd frysepunktet. KrFs flengende kritikk av regjeringens arbeid med terrorsikring la en ny sten til byrden.

– Jeg registrerer at KrF gjør ulike ting på samme tidspunkt. Det virker som at den splittelsen som var der før landsmøtet deres, fortsatt er der, sa sentralstyremedlem Helge André Njåstad (Frp) til NTB torsdag.

Fredag samles Frp til landsstyremøte. Bakteppet er partileder Siv Jensens uttalelse om at man ikke må «stikke kniver» inn i dem man skal samarbeid med, og et Frp-gruppemøte som nær hadde avvist budsjettavtalen.

Advarsel

På toppen av det hele påførte KrF og nestleder Olaug Bollestad Frp et sviende nederlag ved å endre taxfree-ordningen i budsjettinnspurten.

– Det var ikke Bollestad-finten i seg selv, men summen av flere forhold og saker som har gjort dette vanskelig, blant annet i fem uker å få høre halve KrF si hvor fælt menneskesyn man har, sa Frps Roy Steffensen til NTB onsdag.

Han har likevel tro på at vi kan få til en god enighet om felles regjeringsprosjekt når den tid kommer.

– Jeg var også skeptisk til å ta inn Venstre, men erfaringen er at vi får til mye når vi snakker med hverandre om løsninger, fremfor om hverandre om utfordringene. Det vil jeg tro vil være tilfellet med KrF også, sier Steffensen, som legger til:

– For Frp er uansett ikke flertallsregjering det viktigste. Det viktigste er mest mulig gjennomslag for vår.

Barnetrygd og klima

Solberg må få de fire partiene til å løse vanskelige saker i fellesskap, men budsjettavtalen blottla store uenigheter:

* Barnetrygden økes med 1.000 kroner i året, men KrF har krevd langt mer. Det koster mange milliarder, og et utfall kan bli en evaluering av hele ordningen hvor ulike modeller med skattlegging og behovsprøving tas opp.

* Kraftfulle klimatiltak må være jobb nummer én, skriver KrF-fylkesleder Arne Willy Dahl i en sms. I sitt alternative budsjett øker KrF en rekke bilavgifter, noe som er svært upopulært i Frp-leiren.

* Det kan bli omkamp om momsfritak på småhandel fra utlandet, som KrF mot Frps vilje fikk fjernet i budsjettinnspurten.

* KrF henter også inn store summer på ytterligere innstramminger i taxfreekvoten og øke avgifter på røyk og alkohol.

– Frp og KrF har veldig ulike alkoholpolitikk. Det er en ærlig sak, skriver KrF på sine hjemmesider.

Abortforventninger

Solberg selv skrudde opp forventningene i KrF-leiren med sitt utspill om at hun vil være villig til å forhandle om tvillingabort og den mye omtalte paragraf 2c i abortloven. Paragrafen åpner for abort etter tolvte uke når det er fare for barnets liv. Også KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad bidro i veivalgsprosessen til å skru opp forventningene.

– Abortsaken er viktig. Alle forbedringer teller, skriver fylkesleder Laila Eliassen i Vestfold KrF i en sms til NTB.

Men Solberg kan få store problemer med å leve opp til forventningene, siden verken Venstre, Frp eller et flertall i hennes eget parti Høyre ønsker å endre abortloven.

Ropstad, Bollestad og gruppeleder Erik Lunde i Oslo KrF deltar i sonderingene.