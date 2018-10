Fredsprisen hedrer kampen mot voldtekt som våpen

Nobelkomiteen kunngjorde fredag at de to tildeles fredsprisen for 2018 for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnet konflikt.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege er hjelperen som har viet sitt liv til ikke bare å behandle ofrene, men også tale deres sak. Irakiske Nadia Murad er vitnet som forteller om overgrep mot seg selv og andre yazidi-kvinner.

– Hver av dem har på hver sin måte bidratt til å gjøre seksualisert vold i krig mer synlig, slik at gjerningsmennene kan stilles til ansvar, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.

På operasjonsstua

Da kunngjøringen kom, befant Mukwege seg på operasjonsstua i Panzi-sykehuset i Bukavu øst i Kongo.

I nesten 20 år har han operert kvinner som er blitt skadet som følge av grufulle voldtekter og seksuell mishandling – men også talt deres sak. Prisen er en anerkjennelse av lidelsene kvinnene har gjennomgått, men også av at man har sviktet dem, påpekte Mukwege da han møtte jublende kvinner og medier utenfor sykehuset.

– Denne prisen gir voldtatte kvinner et håp om at de ikke er glemt og at verden vet hva de gjennomgår, sier han.

Krever rettferdighet

– Jeg håper prisen vil bringe rettferdighet til kvinner som har lidd som følge av seksuell vold, sier Murad i et intervju publisert av Nobelinstituttet.

Murad forteller at det ikke er lett for henne og andre kvinner å snakke om overgrepene de er blitt utsatt for, men hun mener prisen vil gi en stemme til alle de kvinnelige ofrene.

Hun minner dessuten om at hennes folk ble utsatt for overgrepene bare fordi de hadde en annen tro og ytrer håp om at folk kan leve i fred med hverandre, uansett religion.

Verdighetens forsvarere

Nobelkomiteens valg av fredsprisvinnere vekker anerkjennelse og respekt både i Norge og internasjonalt.

– Ved å hedre disse som forsvarer vår menneskelige verdighet, anerkjenner prisen og de utallige ofrene rundt om i verden som altfor ofte har blitt stigmatisert, gjemt bort og glemt. Dette er også deres pris, sier FNs generalsekretær António Guterres i en pressemelding.

– Dagens to vinnere har på forskjellige måter bidratt til å rette søkelyset mot seksualisert vold, ved å hjelpe kvinner som er blitt angrepet og misbrukt og ved å gi en stemme til ofrene, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Fantastisk viktig!

En etterlengtet pris, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen, som nominerte Mukwege allerede i 2008. Siden har SV-leder Audun Lysbakken og partifelle Karin Andersen nominert den kongolesiske legen i mange år.

– En fantastisk viktig fredspris! Vold og overgrep mot kvinner brukes i dag som et systematisk og grusomt våpen i krig, sier Lysbakken.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg takker fredsprisvinnerne for deres arbeid.

– Takk for deres utrettelige anstrengelser for å sette et skarpt søkelys på og for å få en slutt på de mørkeste av forbrytelser – seksuell vold som våpen i krig, skriver Stoltenberg på Twitter.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen håper årets tildeling vil bevisstgjøre verden.

– Den viktigste begrunnelsen er at seksuelle overgrep mot kvinner i krig og konflikt bidrar til å opprettholde konflikter og til å øke sivilbefolkningens lidelser. Den innsatsen Mukwege og Murad har lagt ned bidrar til å synliggjøre ofrenes lidelser i krig, sier hun.

Fakta: Nadia Murad * Vinner av Nobels fredspris for 2018. * Født i 1993 i landsbyen Kocho i Irak, der hun vokste opp og drømte om å bli historielærer og makeup-artist. * Tilhører den etniskreligiøse folkegruppa yazidi, som ikke anerkjennes som rettroende av andre muslimer. * Mistet begge foreldre og seks av sine ni brødre da IS gjennomførte folkemord mot yazidiene fra 3. august 2014. * Kidnappet med sine to søstre av IS, tvunget til å konvertere og brukt som sexslave til hun rømte en måned senere. * Har delt sin historie med FN og verden og kjemper for rettferdighet for yazidiene. * FNs første goodwill-ambassadør for verdighet for overlevende ofre for menneskehandel. * Hedret med EUs menneskerettighetspris og Vaclav Havels pris i 2016. (Kilde: http://www.nadiamurad.org )

Fakta: Denis Mukwege * Vinner av Nobels fredspris for 2018. * Født 1. mars 1955 i Bukavu, øst i Kongo. * Utdannet i Frankrike som gynekolog og kirurg. * Lege og direktør ved Panzi sykehus i Bukavu. Har spesialisert seg på behandling av kvinner som er blitt voldtatt av militssoldater. Han er en av verdens ledende eksperter på hvordan man skal helbrede indre fysisk skade forårsaket av gruppevoldtekt. * I en årrekke har 3.600 voldtektsofre kommet til sykehuset årlig for å få hjelp. Rundt 1.200 av disse er så alvorlig skadd at de trenger operasjon. * I september 2012 holdt han en tale til FN der han fordømte det internasjonale samfunnets og den kongolesiske regjeringens handlingslammelse overfor overgrep i Kongo. * 25. oktober 2012 ble han utsatt for et attentat. Hans livvakt ble drept i angrepet. * Mukwege reiste etter attentatet til Europa, men allerede 14. januar var han tilbake i Bukavu. * Han har mottatt en rekke internasjonale priser, blant annet FNs menneskerettighetspris (2008), Olof Palme-prisen (2009) og EUs Sakharov-pris (2014). (Kilde: Kirkens Nødhjelp, Wikipedia) (©NTB)

Begrunnelsen fra Nobelkomiteen

«Under følger Nobelkomiteens begrunnelse for årets fredsprisvinnere Denis Mukwege og Nadia Murad.

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2018 skal gå til Denis Mukwege og Nadia Murad for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Begge prisvinnerne har gjort en avgjørende innsats for å rette oppmerksomhet mot og bekjempe slike krigsforbrytelser. Denis Mukwege er hjelperen som har viet sitt liv til å tale ofrenes sak. Nadia Murad er vitnet som forteller om overgrep mot seg selv og andre. Hver på sin måte har de bidratt til at seksualiserte overgrep i krig blir synliggjort, slik at gjerningsmennene kan bli stilt til ansvar.

Legen Denis Mukwege har brukt store deler av sitt voksne liv til å hjelpe ofrene for seksualisert vold i Den demokratiske republikken Kongo. Etter opprettelse av Panzi-hospitalet i Bukavu i 2008 har doktor Mukwege og hans stab behandlet tusener av pasienter utsatt for slike krenkelser. De fleste overgrepene har skjedd med bakgrunn i en langvarig borgerkrig som har kostet mer enn seks millioner kongolesere livet.

Denis Mukwege er det fremste og mest samlende symbolet i denne kampen, nasjonalt og internasjonalt. Hans utgangspunkt er «justice is everyone’s business». Menn som kvinner, offiserer som menige soldater, myndigheter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå har alle et medansvar for å varsle om, og bekjempe, denne typen krigsforbrytelser. Doktor Mukweges langvarige, dedikerte og uegennyttige innsats på dette området kan ikke overvurderes. Han har utrettelig fordømt straffefrihet for massevoldtekter, og har kritisert den kongolesiske regjering og andre land for ikke å gjøre nok for å stanse bruken av seksualisert vold mot kvinner som strategi og våpen i krig.

Nadia Murad er selv et offer for krigsforbrytelser. Hun aksepterte ikke de sosiale kodene som tilsier at kvinner skal tie og skamme seg over de overgrep de er blitt utsatt for. Hun har vist et usedvanlig mot ved å fortelle om sin egen lidelse og tale ofrenes sak.

Nadia Murad tilhører jesidi-minoriteten i det nordlige Irak, der hun levde med sin familie i den avsidesliggende landsbyen Kocho. I august 2014 gikk Den islamske stat, IS, til et brutalt og systematisk angrep på flere landsbyer i Sinjar-distriktet. Formålet var å utrydde jesidibefolkningen. I Nadia Murads landsby ble flere hundre mennesker massakrert. De yngre kvinnene, herunder mindreårige barn, ble bortført og holdt som sexslaver. I tiden som ISfange ble Nadia Murad utsatt for gjentatte voldtekter og overgrep. Overgriperne truet med å henrette henne dersom hun ikke konverterte til deres hatefulle og umenneskelige versjon av Islam.

Nadia Murad er bare én av anslagsvis 3000 jesidi-jenter og -kvinner som er blitt utsatt for voldtekt og andre overgrep fra IS-hærens side. Overgrepene var planmessige, og inngikk i en militær strategi. De fungerte derved som et våpen i kampen mot jesidier og andre religiøse minoriteter.

Etter et tre måneders mareritt greide Nadia Murad å flykte. Etter flukten valgte hun å fortelle åpent om det hun var blitt utsatt for. I 2016 ble hun, bare 23 år gammel, utnevnt til FNs første «Goodwill Ambassador for the Dignity of Survivors of Human Trafficking».

Det er i år ti år siden FNs Sikkerhetsråd, gjennom Resolusjon 1860, slo fast at bruken av seksualisert vold som våpen i krig og væpnede konflikter utgjør både en krigsforbrytelse og en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Dette følger også av Roma-vedtektene av 1998, som regulerer arbeidet til Den internasjonale straffedomstolen. Vedtektene slår fast at seksualisert vold i krig og konflikt er et alvorlig brudd på krigens rett. En fredeligere verden kan bare oppnås ved at kvinner og deres grunnleggende rettigheter og sikkerhet anerkjennes og beskyttes i krig.

Årets fredspris er trygt forankret i bestemmelsene i Alfred Nobels testamente. Med stort mot og fare for egen sikkerhet har Denis Mukwege og Nadia Murad bekjempet krigsforbrytelser og søkt rettferdighet for ofrene. De har derved bidratt til å fremme folkenes forbrødring gjennom anvendelse av internasjonale rettsprinsipper.»

Saken oppdateres.