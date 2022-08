UD har fått opplysninger om at nordmenn ble drept i hotellangrepet i Somalia

UD har fått opplysninger om at norske statsborgere ble drept i terrorangrepet mot Hayat Hotel sentralt i Mogadishu. Ifølge VG ble to nordmenn drept.

Angrepet krevde minst 21 menneskeliv, ifølge helsedepartementet. 117 ble såret.

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Utenriksdepartementet har mottatt opplysninger om at norske borgere er drept i terrorangrepet på Hotell Hayat i Somalias hovedstad Mogadishu. Vi undersøker også om norske borgere kan være skadd i angrepet, opplyser UD til NTB.

– Grunnet lokale forhold vil det ta tid å få informasjonen bekreftet. Vi har kontakt med lokale myndigheter i Mogadishu.

Ifølge Tawfiiq Islamske senter i Oslo hadde begge de drepte bostedsadresse i Oslo, skriver VG. De var i 50-årene.

Minst 21 mennesker ble drept i angrepet fredag og lørdag, som den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for. Det ble innledet fredag kveld, da to bilbomber ble utløst ved hotellinngangen. Først etter 30 timer hadde sikkerhetsstyrkene i den somaliske hovedstaden brakt situasjonen under kontroll.