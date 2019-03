De to videoene i denne artikkelen gir et bilde av dramatikken rundt redningsaksjonen. Videoen under er filmet fra CHC-helikopteret LN OPX, som deltok i redningen av passasjerene.

På videoen øverst i saken ser du situasjonen slik en av redningsmennene så den - den er filmet fra kameraet på hjelmen til en av de ansatte på 330-skvadronen.

Fakta om det dramatiske døgnet

* I 14-tiden lørdag 23. mars sendte cruiseskipet Viking Sky ut en mayday-melding om motorstans på Hustadvika i Fræna kommune i Møre og Romsdal.

* Det var svært høye bølger og vind opp mot liten storm i området. Været var så ille at to redningsskøyter som skulle bidra, måtte snu av hensyn til egen sikkerhet.

* Skipet var på vei fra Tromsø til Stavanger. 1373 personer var om bord, 915 passasjerer og 482 besetningsmedlemmer. De fleste passasjerene kommer fra USA og Storbritannia.

* Helikoptre ble satt inn for å evakuere passasjerer. De ble heist opp en etter en og fløyet til land. I løpet av kvelden og natta ble over 470 personer evakuert.

* Det ble opprettet et mottak på land i Brynhallen i Fræna kommune. Mange ble også busset til Molde og Kristiansund for å finne soveplasser.

* Natt til søndag fungerte tre av fire motorer på cruiseskipet igjen. To ankerhåndteringsfartøyer slepte skipet mot Molde. Viking Sky la til kai i Molde klokka 16.20 søndag ettermiddag.

* Totalt har 27 personer blitt behandlet på sykehus i Molde og Kristiansund etter hendelsen. Tilstanden betegnes mandag som alvorlig for en av disse.

(Kilder: Viking Ocean Cruises, politiet Møre og Romsdal, Hovedredningssentralen Sør-Norge og Helse Møre og Romsdal)