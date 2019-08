Manshaus oppsøkte læstadianske menigheter

21-åringen fra Eiksmarka skal ha deltatt på flere gudstjenester, ungdomstreff, og skal ha vært til stede på en påskesamling i Bryn bedehus for læstadianske menigheter i Oslo. Det bekrefter flere medlemmer av menigheten overfor kanalen.

Pressekontakt for de førstefødtes menigheter i Norge, Vidar Bolle, sier at menigheten er kjent med at Manshaus deltok på samlinger i nærheten av sitt hjemsted, samt i nærheten av Fosen folkehøyskole som han gikk på.

– Vi fører ingen oversikt over hvem som møter eller hvor ofte de møter, men vi er kjent med at Manshaus har vært på noen av våre gudstjenester, sier Bolle.

Han sier videre at menigheten er preget og rystet over hendelsene i Bærum forrige lørdag.

Læstadianismen er en luthersk kirkelig vekkelsesbevegelse. Den tilhører Den norske kirke, men har enkelte steder egen nattverd, dåp og konfirmasjon.

Manshaus gikk på Fosen Folkehøyskole fra august i fjor til mai i år. Flere elever har tidligere uttalt at Bærumsmannen forandret seg og ble stadig mer ekstrem i løpet av året på folkehøyskolen.

Motivet bak moskéangrepet lørdag 10. august, samt drapet på hans 17 år gamle stesøster, er foreløpig uklart. Manshaus har i avhør erkjent de faktiske forhold, men nekter straffskyld.