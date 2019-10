Redusér både flyskam og C02-utslipp med ny «miljøavgift»

Ifølge en pressemelding fra SAS kan bruken av biodrivstoff redusere C0₂-utslippene med opptil 80 prosent sammenlignet med tradisjonelt fossilt drivstoff. Men for at miljøtiltaket ikke skal øke flybillettprisene, gir SAS flypassasjerene med flyskam og andre miljøkvaler muligheten til å bidra økonomisk til reduserte utslipp.

SAS har skapt en modell hvor reisende kan kjøpe 20 minutters partier med biodrivstoff per flyging. Prisen ligger for øyeblikket på 100 kroner per parti. Partiene kan kjøpes når en bestiller flybilletter, eller på et hvilket som helst annet tidspunkt før avreise via «Mine bestillinger». På en timelang flyging kan man da kjøpe tre partier om en vil dekke hele reisetiden.

Pengene som kommer inn, vil gå uavkortet til innkjøp av biodrivstoff.

Oppstart i september

SAS har som målsetting å redusere de totale karbonutslippene med 25 prosent innen 2030 ved å øke andelen biodrivstoff. I 2030 vil da den totale andelen biodrivstoff være 20 prosent. For å nå dette målet, må mengden biodrivstoff tidobles innen utgangen av 2019. Og siden biodrivstoff er 3–5 ganger så dyrt som fossilt brennstoff, har SAS valgt å innføre den frivillige «miljøavgiften» – foreløpig istedenfor å øke billettprisene i et hardt konkurransemarked.

Tjenesten er ble gjort tilgjengelig for alle kunder fra september 2019. Foreløpig er ingen tall over responsen offentliggjort.

– Men allerede den første dagen solgte vi flere hundre partier, så det virker som om det er en betalingsvilje for klimatiltaket, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til Aftenbladet.

Miljøgevinsten av biodrivstoff omdiskutert, fordi det ofte kommer fra planteindustri som fører til nedhogging av regnskog. SAS understreker i pressemeldingen av de bruker biodrivstoff fra kilder som bruker så små landområder som mulig, og som ikke går på bekostning av matproduksjon, tilgang til drikkevann eller det biologiske mangfoldet i områdene.

Blandes med fossilt drivstoff

Ifølge dagens bestemmelser kan opptil 50 prosent biodrivstoff brukes per flyging. Alle SAS-fly er sertifisert til å blande fossilt og biodrivstoff i forholdet 50/50.

I dag kjøper SAS 100 tonn biodrivstoff i året, mens det totale drivstoffinnkjøpet er på nærmere 1,5 millioner tonn. Fra september i år er altså planen at mengden biodrivstoff skal tidobles til 1000 tonn.

SAS oppnår ingen økonomisk gevinst fra bidraget fra de reisende, og biobrenselprogrammet blir kontrollert og fulgt opp av en ekstern uavhengig tredjepart for å sikre full åpenhet og tillit til programmet. Bidragene fra de reisende er et supplement til det biodrivstoff som SAS allerede kjøper, ifølge pressemeldingen.