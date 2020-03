Enighet om ny krisepakke

SV: - Bruk alle muskler staten har



Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV:

- Vi vil sikre enda flere en trygg inntekt i lys av krisen. Studenter som har jobbet deltid, får en inntektssikring, lærlinger også. Også kommuner, sykehus og Nav, som står i en helt ekstrem situasjon - vi vet at de får økte kostnader og inntektssvikt. Nå får vi en garanti for at kostnadene dekkes.

- Lettelser i arbeidsgiveravgiften er viktig. Situasjonen er kritisk, og derfor er det viktig for SV å bruke alle muskler staten har, blant annet at staten kan kjøpe seg opp for å hindre nedleggelser av viktige selskaper og infrastruktur i Norge.

- Det sitter unger rundt omkring i Norge i noen hjem som ikke er så gode å være i. Derfor er det så viktig å være tydelig at staten skal være tydelig på at kommunene følger det opp.

- Vi skulle ønske at vi kunne ha gått enda lenger på utbytte. Vi mener at det er viktig at vi nå setter en absolutt grense for at selskaper som mottar statlige garantier eller støtte på annet vis, ikke skal kunne utbetale utbytte. Det gjelder også for bankene. Det er avgjørende at vi nå har en dugnad som også innebærer at vi ikke kan bruke statlige muskler på privat berikelse.

- Vi skulle også ønsket at vi gikk lenger på kulturfeltet. Regjeringen la fram en kulturpakke i går. Vi vet at den ikke treffer alle arrangementer, ikke hele verdikjeden eller hele tidsrommet som er nødvendig. Det må vi komme tilbake til senere, fordi det der trengs flere forbedringspunkter.