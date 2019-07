Jehovas vitner må betale erstatning til ekskludert medlem

Anklagene skal ifølge kvinnen ha kommet etter hun fortalte at hun hadde blitt utsatt for et seksuelt overgrep av en person utenfor menigheten.

Kvinnen klaget først inn saken for menighetens appellutvalg, men eksklusjonen ble fastholdt. Så klaget hun saken inn for forliksrådet i kommunen. Der er menigheten dømt til å oppheve eksklusjonen, skriver avisa.

Jehovas vitner ble også dømt til å betale kvinnens sakskostnader i tillegg til 100.000 kroner i erstatning.

Jehovas vitners skandinaviske avdelingskontor opplyser at de har registrert at forliksrådet har kommet med en avgjørelse i Jehovas vitners disfavør.

– Vi er ikke enig i fremstillingen av saken i forliksrådet og deres avgjørelse. Derfor vil vi benytte oss av juridisk bistand, for å vurdere hva vi skal gjøre videre, skriver pressetalsmann Dag-Erik Kristoffersen i en epost til VG.