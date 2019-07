Næringsministeren åpner for høyere styrehonorarer

I et innlegg i Dagens Næringsliv skriver lederne av valg- og nominasjonskomiteene i Equinor, Telenor, Norsk Hydro og Yara International at «hvis vi skal kunne gjøre vår jobb og finne de beste, bør styrehonorarene justeres opp slik at de blir konkurransedyktige».

– I Sverige får styreledere betalt dobbelt så mye, i Danmark det tredobbelte. Da kan man jo tenke seg at noen ikke velger Norge, sier Tone Lunde Bakker, som leder valgkomiteen i Equinor, i en utdypende kommentar.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener de fire har gode poenger.

– Staten går ikke med på å øke honorarene automatisk, men der det er tungtveiende grunner, vil det være aktuelt. Vi er åpne for det etter individuelle vurderinger av hvert selskap, sier næringsministeren.

– Generelt legger vi vekt på moderasjon. Det ville vært mer naturlig å øke honoraret over tid, legger han til.