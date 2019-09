Helitrans: Helikopteret kom fra inspeksjon, uten funn av feil

Selskapet fikk søndag morgen beskjed om at deres pilot, en svensk statsborger, omkom i ulykken.

– Det er veldig vondt. Det er ikke så mye annet å si enn at dette er tunge tider, sier Helitrans-leder Richard A. Simonsen til Dagbladet. Selskapet har opprettet et kriseteam for å ivareta pilotens kolleger.

Alle om bord i helikopteret omkom, bekreftet politiet søndag morgen. I tillegg til piloten var det fem unge personer i 20-årene fra Alta om bord da ulykken fant sted.

På bakken

Helitrans har bestemt å sette alle sine 25 helikoptre på bakken inntil videre.

– Dette er ikke på grunn av mistanke om teknisk feil på helikoptertypen, men av hensyn til de pårørende og våre egne ansatte, skriver selskapet på Facebook.

– Helitrans ønsker å opplyse om at ulykkeshelikopteret kom fra en ordinær 100-timersinspeksjon, uten funn av feil eller mangler ved helikopteret, heter det videre.

Flunkende nytt

Når de vil fly igjen, vurderes fortløpende, opplyser Simonsen til Dagbladet. Han og fire andre personer fra selskapet reiste søndag til Alta for å bistå.

Ulykkeshelikopteret av typen AS350 (senere omdøpt til H125) som leies og opereres av Helitrans, er eid av selskapet Skjolden Cruisekai AS, som drives av investoren Oddvar Røysi.

– Det var flunkende nytt og del av en flåte på til sammen sju helikoptre av samme type som vi kjøpte inn i juni, forteller Røysi til Aftenposten. Han har ingen formening om hva som kan ha vært årsaken til ulykken.