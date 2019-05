Tredobling i hoggormhenvendelser til Giftinformasjonen i april

De siste fire årene har Giftinformasjonen fått 58 henvendelser om mulige hoggormbitt hos mennesker i april måned. Halvparten av henvendelsene kom i april i år, ifølge tall NTB har fått fra Giftinformasjonen.

I april måned i år mottok de 29 hoggormhenvendelser. Det er en tredobling sammenlignet med fjorårets ni henvendelser i samme måned.

Også i Sverige har rekordmange ringt den svenske Giftinformasjonscentralen i vårmåneden april for å stille spørsmål om hoggormbitt, melder nyhetsbyrået TT. Da fikk giftinformasjonen 88 henvendelser om hoggormbitt, sammenlignet med 30 henvendelser i samme måned i 2018.

Samtidig er det registrert færre hoggormhenvendelser i Norge hittil i mai måned enn på samme tid i fjor, med 78 henvendelser i fjor mot 25 per 20. mai i år.

– Ute samtidig

Hoggormekspert og forsker ved NTNU vitenskapsmuseet, Dag Dolmen, avviser at det finnes noe som heter hoggormår, slik som med mus og lemen. Han mener det er en annen forklaring på flere hoggormhenvendelser til Giftinformasjonen.

– Det som gjør at folk blir bitt, er at de er ute samtidig med hoggormen. For eksempel i år med flott vær i påsken, går folk ut og setter seg i sørhellinga der hoggormen overvintrer, og dermed blir de bitt, sier Dolmen til NTB.

Det er ingen som vet hvor mange hoggormer det er i Norge per dags dato. Ting kan tyde på at det kan ha vært en liten økning, men det er ingen som har fintelt, ifølge forskeren.

– Statistikken til Giftinformasjonen viser at det er flere som tar kontakt nå enn før. Det kan det være mange årsaker til: Folk kan ha blitt mer oppmerksomme på Giftinformasjonen, det har også blitt mildere, og hoggorm er blitt observert nye steder, men det er usikre faktorer, sier han.

Ifølge Dolmen er det få hoggormer å se akkurat nå, siden de pleier å stikke seg bort når det blir varmere i været.

Flest henvendelser i juli

Ifølge Giftinformasjonens statistikk de siste tre årene er det juli, foran juni, august og mai som er månedene de får flest henvendelser om hoggorm.

I juli 2018 fikk Giftinformasjonen 137 henvendelser om mennesker som var bitt av hoggorm, i 2017 var det 83 og året før 88 henvendelser.

Et hoggormbitt ser ifølge Folkehelseinstituttet som oftest ut som to punktformede prikker med tre til ni millimeters avstand. Hvor alvorlig forgiftning et hoggormbitt gir, avhenger av alder, vekt, helsetilstand og hvor på kroppen ormen har bitt, samt hvor mye gift som er blitt sprøytet inn.