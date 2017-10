Hordaland og Sogn og Fjordane skifter navn til Vestlandet

Det eneste tilløpet til dramatikk under møtet i de to separate fylkestingsmøtene i Hordaland og Sogn og Fjordane stod om navnet. Både Gulating, Fjordane, Vestland og Vestlandet ble foreslått. Til slutt endte det med at politikerne ønsket Vestlandet, skriver bt.no.

- Nå har vi gjort et historisk vedtak, sa Anne Gine Hestetun, fylkesordfører i Hordaland, klokken 14.18 fredag.

Hun la deretter til:

- Jeg er veldig glad at vi har nådd denne milepælen.

Navnet vil bli tatt i bruk fra sammenslåingen 1. januar 2020. Kommunaldepartementet må gi en endelig godkjenning.